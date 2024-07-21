96聯賽成自由車手追夢的最佳舞台！送選手旅歐、赴日　又竄出黑馬

我是廣告 請繼續往下閱讀
房宏傑來台追逐自由車夢，本次在96聯賽單飛奪冠，讓他一戰成名。他也非常感謝96聯賽，「這是我第二次參加，台灣能有這樣的聯賽非常不容易，在這裡不僅能跟台灣頂尖車手過招、學習，也認識許多優秀車手，讓我受益良多。」
96聯賽挑戰組廣受車友歡迎
96聯賽挑戰組部分仍是車友的最愛，共計有986人參與，本站最小車手12歲、最年長64歲。同時也有來自澳洲、法國、西班牙、香港、日本、菲律賓和馬來西亞等國的車手也來共襄盛舉。
挑戰組全長共104公里，總爬升580公尺，沿途經過當地騎車勝地乳姑山、沿途經過溪洲大橋能俯瞰石門大壩等知名景點，同時在桃園在地宮廟大溪奏天宮設有補給點，更提供知名在地美食「爆漿肉包」松包子和茶水，給車手補充能量，抵達終點後，主辦單位也備上各式輕食、串燒和水蜜桃冰沙，讓車友能大快朵頤，宛如車界嘉年華。
96 Heroes《桃園站》為了推廣在地農產品，報名及完賽贈品都加入水蜜桃視覺，攜手桃園復興區農會提供前三名的車友可以帶走跟自己年齡一樣多罐的水蜜桃氣泡酒，如同法國紅酒馬，第一名進站能獲得和自己等重的紅酒，增加活動趣味性；另外，單車網紅也會在現場和車友進行兔女郎互動，最大獎還能抽市值22,000元的義大利Fulcrum輪組。