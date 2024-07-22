大暑星巴克「買一送一」星冰樂等14款飲品半價！黑浮咖啡也買1送1

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2024最新星巴克盛夏推薦，7月22日大暑節氣，14款指定品項好友分享日「買一送一」優惠！7月22日至7月23日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
指定品項好友分享活動品項：冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂總共14款爽喝半價。
幫大家換算，特大杯美式咖啡125元一次喝兩杯、160元特大杯冷萃咖啡現在「一杯只要80元」、170元特大杯焦糖瑪奇朵「一杯85元」半價就能入手、165元特大杯醇濃抹茶那堤相當於「一杯83元」爽喝；連原本要價190元的特大杯冰經典紅茶葛粉燕麥那堤，換算下來「一杯只要95元」百元有找！
這次還有5大星冰樂一起半價優惠，最便宜的155元雙果果汁星冰樂「一杯78元」爽喝特大杯，咀嚼控最愛的180元芝麻杏仁豆腐星冰樂「現在一杯只要90元」爽喝特大杯，185元的特大杯摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，都相當於「一杯93元」通通半價爽喝。
📌大暑一日限定！黑浮咖啡、奎克咖啡：沁涼飲品「買一送一」
黑浮集團迎接大暑，7月22日一日限定「沁涼飲品買一送一」優惠，黑浮咖啡外帶鮮榨果飲系列同品項買一送一，單杯原價160元、現在換算一杯只要80元就開喝。穿著夏日短褲或短裙至全台奎克咖啡，外帶「全品項飲品買一送一」（贈送品項限同品項），且不限購買組數；將指定穿搭活動照片發佈於個人FB或IG，還可加碼贈送「精品莊園兌換券」實體兌換券一張（最高價值200元）。