星巴克買一送一爽喝17天！最新數位體驗今領券　新品星冰樂搶先喝

我是廣告 請繼續往下閱讀
這個夏天不能沒有咖啡飲品消暑，星巴克最新「SUMMER PARTY盛夏」數位體驗來了！7月24日至8月9日，一起完成數位體驗遊戲，就能獲得限定專屬優惠，包括超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，天天抽獎天天喝。提早今起7月22日、7月23日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日，每日兌換時間為11:00-20:00，划算消暑到8月。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌星巴克新品「草莓可可奶霜星冰樂」搶先喝
大家最愛的星冰樂又有新口味！星巴克全新「草莓可可奶霜星冰樂」報到，7月22日至7月23日新品正式上市前兩日，星禮程會員至門市可享搶先點購新品飲料草莓可可奶霜星冰樂，7月22日金星級會員搶先喝、7月23日全會員都能搶先點購。提醒大家，全容量適用；需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋，活動期間不限購買次數；門市商品依各門市現貨為準，售完為止；不適用於外送外賣、行動預點、電話預訂與星送禮服務。
📌台灣首店「越共咖啡CỘNG CÀ PHÊ」試營運！「全品項商品9折」優惠
越南國民品牌「越共咖啡CỘNG CÀ PHÊ」進軍台灣，台北總店插旗中正區台北車站商圈開封街，除了加上香甜煉乳的招牌越南式咖啡，不用出國也能喝到以香濃椰奶和咖啡完美比例特調的「椰奶咖啡冰沙」；現在試營運期間更有「全品項商品9折」優惠。
越共咖啡Cộng Càphê 台北總店
地址：台北市中正區開封街一段16號