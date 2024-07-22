47歲大S素顏被說垮 兩性專家提1關鍵嗆酸民：她美到發光！
大S（徐熙媛）和具俊曄分手23年，女方離婚後，男方一通舊電話號碼追回初戀，兩人結婚2年多，大S將重心回歸家庭，鮮少公開露面，不過本月卻被民眾直擊，夫妻倆帶著孩子現身南韓遊樂園，大S的身形、樣貌卻被網友說「垮了」，還因此登上微博熱搜。兩性專家欣西亞不忍心，替大S叫屈，她認為一個47歲的母親，私下打扮這樣並沒有「垮」，更直呼大S得知自己被拍，第一反應是小孩有沒有被馬賽克，光是這一點就「美到發光」。
記者李欣容／台北報導
兩性專家欣西亞分享之前大S在旅遊時被粉絲拍下的照片，當時不少網友都稱大S狀態不佳，不但看起來略顯老態，也比以前豐腴，欣西亞替大S說話，「47歲還生過孩子的女人，私底下這樣的打扮我覺得認真合理，而且並沒有狀態不佳，頂多就是樸素親民，嘰嘰叫的人應該去撒泡尿照照鏡子，看看自己沒裝扮是啥德性。」
大S過去有「美容大王」之稱，對自己的體態也非常要求，還曾經在節目上說喜歡自己瘦到快昏倒的樣子，讓妹妹小S看不下去罵她「有病」，不過47歲的她，雖不像過去那樣纖瘦，但身材仍有維持，欣西亞說，「比起男人，女人容貌、身材更容易受到社會大眾檢視，男人有錢，就算是禿頭大肚腦滿肥，外貌令人不忍卒睹，也不會有人說半句話，但女人不一樣，就算口袋有錢人氣有名，出門在外沒有妝容精緻、身材逆齡，鄉民就還是會把妳形容得老殘窮。」
欣西亞也認為，就算是歐巴桑又如何，「當一個女人身旁有著深愛她的男人，戶頭裡有令人望塵莫及、好幾個億的資產，一直處於幸福高光幸福時刻，我就問，碎嘴的那些人，你們呢？除了滿腹酸水，到底還擁有什麼？剩下什麼？」她更分析，越沒錢的人越要穿金戴銀，越不是明星的，就越愛晚上在街上戴墨鏡，反倒是越有錢、有名氣的人，根本是不拘小節的。
而她這番話也應證了，當時大S被拍到時，只在乎小孩的臉有沒有被馬賽克，欣西亞大讚，「那才是她最在乎的事，光是這句話，足以讓我覺得她美的冒泡美到發光。」