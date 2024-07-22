李帝勳要來台灣了！9月29日TICC舉辦見面會　詳細售票資訊大公開

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雖然尚未遇到浪漫題材的電視劇，不過李帝勳主演的新動作片《絕地逃生》也是深受大眾喜愛，該電影也將於8月2日在台上映。
李帝勳今年40歲。他學生時期對演戲情有獨鍾，原本想報考電影學院卻被父母拒絕，最後考進名門學府高麗大學，但他的演員夢未因此消退，大二直接休學；2008年考進韓國藝術綜合大學演劇院，當年學了舞蹈、打拳；早期透過歌舞劇《海燕》展開演藝事業，電影《夜晚，只屬於他們的時間》是他的出道作。
他後續主演的電影《初戀築夢101》、《花漾奶奶秀英文》；電視劇《Signal 信號》、《模範計程車》系列、《我是遺物整理師》等作品都大受歡迎，目前是南韓一線男演員，曾拿過《第32屆青龍電影獎》最佳男新人；《第54屆大鐘賞》最佳男主角、《第56屆百想藝術大賞》最佳男主角提名。
《2024 LEE JE HOON ASIA FANMEETING "JEHOON's Favorite" IN TAIPEI》資訊
活動日期：2024年9月29日（日）18：30
活動地點：TICC台北國際會議中心
活動票價：5200元、4200元、3200元、2400元
售票日期：2024年8月4日（日）12：00
售票系統：TICKET PLUS遠大售票系統（限購4張）