杜老爺「雪糕17元」消暑優惠快囤貨！全家、全聯都「買一送一」
夏天熱爆又有凱米颱風來襲，冰品消暑優惠一波波，拿坡里披薩・炸雞速食店也搶攻抗高溫優惠，身份證字號對中「66」連號者，爽吃「杜老爺特級巧克力脆皮雪糕4支只要66元」，相當於「一支雪糕下殺17元」；全家便利商店百吉乳酸多柚雪糕「買一送一」、全聯福利中心SEOJU荔枝滿滿雪糕也「買一送一」，降溫冰品一次整理快囤貨。
記者蕭涵云/綜合報導
📌對中身份證！拿坡里「杜老爺雪糕17元」快囤貨
拿坡里暑假優惠殺紅眼！「拿坡里披薩・炸雞」即日起至7月31日，內用或外帶5塊炸雞199元、大披薩口味任選也都199元，秀出身份證姓名對中「拿、坡、里」任一字，還可加碼爽喝「1.25L大可樂等飲料才1元」；現在又殺出「盛夏折扣季」，活動期間身份證字號對中「66」連號者，爽吃4支「杜老爺特級巧克力脆皮雪糕66元」優惠，換算下來下殺「一支雪糕17元」，相當於市價120元的55折、近半價爽吃一波。
📌全家：乳酸多柚雪糕「買一送一」
大暑全家便利商店APP今也開搶多款買一送一優惠，從全家APP首頁進入優惠趣icon「點擊領券」，包括35元「百吉乳酸多柚雪糕」、30元「鮮摘果園紅心芭樂汁」、23元「潔淨無糖口香糖清檸薄荷口味」通通「買一送一」限量開搶優惠券、相當於半價消暑優惠秒入手。
📌全聯：SEOJU荔枝滿滿雪糕「買一送一」
大暑全聯福利中心「全聯小時達」開搶優惠了！幫大家精選消暑必鎖定4入「SEOJU荔枝滿滿雪糕」218元現在「買一送一」、相當於「一支雪糕27元」，悅氏植萃飲-枸杞菊花紅茶也「買一送一」28元喝兩瓶，還有40元的天然鎂顏氣泡飲深層原味、蜜桃風味都「買一送一」，每瓶20元嚐鮮。輸入「坐等外送省更多」消費滿1288元可享8折優惠；指定冰品滿300元贈300點（每會員上限600點）；即日起至7月25日，新客首購滿399元可享7折，最高現折150元。