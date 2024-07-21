6大速食之亂！199元吃肯德基6顆蛋撻、拿坡里5塊炸雞　戰翻買1送1

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肯德基暑假也祭出優惠活動幫應援，今7月21日最後一天，全台爽吃「原味蛋撻禮盒6顆199元」、「7塊咔啦脆雞299元」，好康最低62折起無痛吃一波。現在使用預訂快取也「加1元多一件」優惠，購買指定桶餐「加1元多一塊」咔啦脆雞、購買XL套餐「加1元多一顆」原味蛋撻！
再加碼新上市酥脆爽辣的「熱辣煙燻脆雞PK餐」也推出超值嚐鮮價，「熱辣煙燻脆雞 x 2＋雙色轉轉QQ球＋百事可樂(小)」只要160元一人獨享吃超飽。推薦分享「在家吃雞」外送指定優惠，輸入優惠代碼「50390」開吃「咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大)＋可樂(中) x 2」才399元開吃。
📌拿坡里暑假開轟！5塊炸雞、大披薩都199元 對中姓名1元喝大可樂
暑假總算等到拿坡里重磅優惠！「拿坡里披薩・炸雞」即日起至7月31日連續14天，「盛夏折扣季」無論內用或外帶都有好康開轟，超狂「大披薩特價199元」，而且口味任選均一價，對比原價369元「現省170元」；「5塊炸雞也199元」（原價290元），換算下來一塊炸雞只要40元，全台133家門市都買得到的划算優惠開搶。
而且秀出身份證姓名對中「拿、坡、里」任一字，還可加碼爽喝「1.25L大可樂等飲料才1元」；到店使用悠遊卡結帳，還可享7%回饋。而拿坡里披薩炸雞首家休息站門市「西湖休息站」也全新開幕，同享「盛夏折扣季」優惠一起吃起來。
📌下殺4折！達美樂「蜜汁花枝大披薩送大可樂」288元
達美樂7月21日最後一天，外帶「蜜汁花枝大披薩」限時4折優惠，濃郁蜜汁醬搭配鮮嫩花枝、配上鮮脆青花菜與爽脆洋蔥，爽吃「蜜汁花枝大披薩送大可樂」下殺288元（原價720元），現省432元；還有雙層起司夾心餅皮回歸，只要120元就能升級爽吃。
📌漢堡王13款「買一送一」、套餐才99元！現省2626元
漢堡王7月推出「FUN暑假」優惠券，即日起至7月31日，大放送13款「買一送一」優惠，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、4塊雞塊、辣薯球和6款飲料可樂都半價；「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元，整個暑假有夠賺。
📌頂呱呱：50週年狂歡桶「下殺69折」
頂呱呱歡慶50週年，超狂推出50週年狂歡桶「下殺69折」，即日起至7月23日，全台頂呱呱門市（中崙/桃機店除外），開吃「原味炸雞 x 3＋原味雞腿 x 3＋辣味雞翅 x 3＋呱呱包 x 2＋地瓜薯條(小) x 2＋可口可樂1.25L」特價500元（原價774元），現省274元，超強台味組合一次享受。
📌21世紀風味館：品牌日烤雞大優惠
每月逢1爽吃烤雞優惠，今7月21日香草烤雞優惠價379元（原價490元）、香草烤半雞優惠價198元（原價265元）、香草烤雞腿優惠價99元（原價125元）、香脆炸雞(微辣)x2優惠價115元（原價150元），隱藏版2隻烤雞腿也只要188元優惠。提醒大家，21Togo、美食外送平台恕不參與活動；優惠不併用。