📌拿坡里暑假開轟！5塊炸雞、大披薩都199元　對中姓名1元喝大可樂

我是廣告 請繼續往下閱讀
暑假總算等到拿坡里重磅優惠！「拿坡里披薩・炸雞」7月18日至7月31日連續14天，「盛夏折扣季」無論內用或外帶都有好康開轟，超狂「大披薩特價199元」，而且口味任選均一價，對比原價369元「現省170元」；「5塊炸雞也199元」（原價290元），換算下來一塊炸雞只要40元，全台133家門市都買得到的划算優惠開搶。
而且秀出身份證姓名對中「拿、坡、里」任一字，還可加碼爽喝「1.25L大可樂等飲料才1元」；到店使用悠遊卡結帳，還可享7%回饋。而拿坡里披薩炸雞首家休息站門市「西湖休息站」也全新開幕，同享「盛夏折扣季」優惠一起吃起來。
📌必勝客19款「大披薩199元起」！比「買一送一」便宜
即日起至7月19日，必勝客全台門市平日外帶大放送19款「大披薩199元起」，6款大披薩199元：黃金咖哩海鮮披薩、四小福披薩、日式照燒雞披薩、羅勒青蔬披薩、夏威夷披薩、雙層美式臘腸披薩。4款大披薩239元：雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯披薩、火辣墨西哥肉肉披薩、雙拼披薩-海陸總動員。9款大披薩299元：
而即日起至八月底，全台必勝客門市，買紙包麵、紙包飯全系列可享「加1元多一件」副食，包括
📌下殺4折！達美樂「蜜汁花枝大披薩送大可樂」288元
達美樂本週即日起至7月21日，外帶「蜜汁花枝大披薩」限時4折優惠，濃郁蜜汁醬搭配鮮嫩花枝、配上鮮脆青花菜與爽脆洋蔥，爽吃「蜜汁花枝大披薩送大可樂」下殺288元（原價720元），現省432元；還有雙層起司夾心餅皮回歸，只要120元就能升級爽吃。