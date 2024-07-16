達美樂「大披薩送大可樂」288元！必勝客199　拿坡里12塊炸雞399

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達美樂本週即日起至7月21日，外帶「蜜汁花枝大披薩」限時4折優惠，濃郁蜜汁醬搭配鮮嫩花枝、配上鮮脆青花菜與爽脆洋蔥，爽吃「蜜汁花枝大披薩送大可樂」下殺288元（原價720元），現省432元；還有雙層起司夾心餅皮回歸，只要120元就能升級爽吃。
📌必勝客19款「大披薩199元起」！比「買一送一」便宜
即日起至7月19日，必勝客全台門市平日外帶大放送19款「大披薩199元起」，6款大披薩199元：黃金咖哩海鮮披薩、四小福披薩、日式照燒雞披薩、羅勒青蔬披薩、夏威夷披薩、雙層美式臘腸披薩。4款大披薩239元：雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯披薩、火辣墨西哥肉肉披薩、雙拼披薩-海陸總動員。9款大披薩299元：
而即日起至八月底，全台必勝客門市，買紙包麵、紙包飯全系列可享「加1元多一件」副食，包括
📌拿坡里12塊炸雞399元！一塊炸雞33元
7月暑假拿坡里炸雞專賣店祭出「炸雞一塊33元」划算優惠，即日起至8月31日，爽吃1桶「六塊炸雞」限時61折、只要211元（原價348元），一次購買2桶「六塊炸雞」再下殺58折，超狂12塊炸雞特價399元（原價696元），現省297元很有感。拿坡里的「六塊炸雞桶」內含3隻雞腿和3塊雞腿排，口味有義式、脆皮、辣味和原味可挑選，相當於4款口味炸雞都適用「12塊炸雞399元」優惠，換算下來「一塊炸雞只要33元」便宜吃一波。
一招「再省10元」優惠不藏私！使用三商i美食卡會員享有獨家優惠，在APP上可使用3點領取優惠券，只花201元就能帶回1桶「六塊炸雞」；使用5點則可以388元帶回2桶「六塊炸雞」，兩種買法都能再省10元，小資族記得要掌握。提醒大家，優惠券即日起至7月23日開放領券，兌換至7月31日。