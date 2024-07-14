7月麥當勞買一送一！必勝客199元　肯德基蛋撻、拿坡里炸雞都33元

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麥當勞APP全球版本週最新優惠券倒數最後一天！即日起至7月14日，「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」！早餐「單點豬肉蛋堡送薯餅」。而本週晚間18:00～21:00限定99元超省晚餐，推出「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都特價百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
睽違21年，麥當勞搖搖薯條回歸，即日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一，提醒大家，此優惠不適用於外送平台。
📌必勝客19款「大披薩199元起」！比「買一送一」便宜
即日起至7月19日，必勝客全台門市平日外帶大放送19款「大披薩199元起」，6款大披薩199元：黃金咖哩海鮮披薩、四小福披薩、日式照燒雞披薩、羅勒青蔬披薩、夏威夷披薩、雙層美式臘腸披薩。4款大披薩239元：雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯披薩、火辣墨西哥肉肉披薩、雙拼披薩-海陸總動員。9款大披薩299元：
而即日起至八月底，全台必勝客門市，買紙包麵、紙包飯全系列可享「加1元多一件」副食，包括
📌拿坡里12塊炸雞399元！一塊炸雞33元
7月暑假拿坡里炸雞專賣店祭出「炸雞一塊33元」划算優惠，即日起至8月31日，爽吃1桶「六塊炸雞」限時61折、只要211元（原價348元），一次購買2桶「六塊炸雞」再下殺58折，超狂12塊炸雞特價399元（原價696元），現省297元很有感。拿坡里的「六塊炸雞桶」內含3隻雞腿和3塊雞腿排，口味有義式、脆皮、辣味和原味可挑選，相當於4款口味炸雞都適用「12塊炸雞399元」優惠，換算下來「一塊炸雞只要33元」便宜吃一波。
一招「再省10元」優惠不藏私！使用三商i美食卡會員享有獨家優惠，在APP上可使用3點領取優惠券，只花201元就能帶回1桶「六塊炸雞」；使用5點則可以388元帶回2桶「六塊炸雞」，兩種買法都能再省10元，小資族記得要掌握。提醒大家，優惠券即日起至7月23日開放領券，兌換至7月31日。
📌肯德基6顆原味蛋撻199元！一顆蛋撻33元
肯德基支持國內外賽事，暑假祭出優惠活動幫應援，7月12日至7月14日、7月19日至7月21日連續兩週末，全台爽吃「原味蛋撻禮盒6顆199元」、「7塊咔啦脆雞299元」，好康最低62折起無痛吃一波。再加碼新上市酥脆爽辣的「熱辣煙燻脆雞PK餐」也推出超值嚐鮮價，7月12日起「熱辣煙燻脆雞 x 2＋雙色轉轉QQ球＋百事可樂(小)」只要160元一人獨享吃超飽。
現在使用預訂快取也「加1元多一件」優惠，購買指定桶餐「加1元多一塊」咔啦脆雞、購買XL套餐「加1元多一顆」原味蛋撻！推薦分享「在家吃雞」外送指定優惠，輸入優惠代碼「50390」開吃「咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大)＋可樂(中) x 2」才399元就搞定。
📌漢堡王13款「買一送一」、套餐才99元！現省2626元
漢堡王7月推出「FUN暑假」優惠券，即日起至7月31日，大放送13款「買一送一」優惠，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、4塊雞塊、辣薯球和6款飲料可樂都半價；「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元，整個暑假有夠賺。
📌摩斯漢堡：暑期套餐79元！咖啡、奶茶「第二杯10元」
摩斯漢堡暑期優惠也來報到，即日起至7月15日，早餐時段消費應援考生指定套餐「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」優惠價79元；全時段購買大杯摩斯咖啡或大杯摩斯經典奶茶「第二杯10元」。即日起至8月31日晚上8點至翌日上午5點，夜貓優惠開吃「薯條＋大杯可樂」優惠價59元。7月20日至7月22日還將推出「大暑消消薯」，到店消費指定餐點「黃金地瓜薯條及大杯可樂」優惠價69元。
MOS週二咖啡日也好評回歸，即日起至9月30日每週二全時段，至門市購買咖啡中杯摩斯咖啡享優惠價39元，加價20元可升級中杯拿鐵咖啡、加價15元升級澳式黑咖啡、加價35元升級成摩斯馥樂白或澳式冰歐蕾，奶茶控也可加價10元升級大杯摩斯經典奶茶。
📌壽司郎暑假鮭魚、鮪魚、鮮蝦「一貫15元」！4菜色降價30元有霜淇淋
台灣壽司郎7月迎接暑假大降價，全台門市開吃4款限定優惠菜色，無條件直接「便宜10元」好划算。從鮭魚、鮪魚、鮮蝦通通「降價30元」，換算下來「一貫15元」超殺佛心價！連消暑霜淇淋也只要30元特價，即日起至7月15日「炙燒起司鮭魚」降價30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」也30元；7月16日至7月31日「蔥花鮪魚軍艦」、「炙燒起司鮮蝦」都降價30元。招牌菜色一次集中7月接力優惠爽吃一波。