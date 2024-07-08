📌麥當勞最新「雞塊買4送4」！免費吃薯餅　歡樂送「買1送1」剩2天

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麥當勞APP全球版又釋出本週最新優惠券！即日起至7月10日，憑券爽吃「單點麥克雞塊買一送一」，相當於雞塊買4送4好划算；即日起至7月14日，早餐則有「單點豬肉蛋堡送薯餅」，或「單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」。而本週晚間18:00～21:00限定99元超省晚餐，推出「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都特價百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
而2024麥當勞7月最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止）倒數2天快衝一波，爽吃5款「買一送一」半價優惠送到家。使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌漢堡王指定套餐「第二套半價」！應援考生
漢堡王今7月8日至7月12日，應援考生推出限時「指考加油站」優惠活動，指定雞肉漢堡套餐「第二套半價」，包括4種漢堡王熱門的雞肉漢堡，火烤雞腿培根堡、勁濃培根烤腿堡、美式花生雙層脆雞堡、國王大雞堡；套餐包含漢堡、薯條、及中杯飲料。相當於兩套現打75折，每套只要123元起划算應援，保佑考出好成績。
提醒大家，需同時購買指定套餐2套才享有折扣優惠；不可更換附餐，飲料可更換同價位中杯飲料；限臨櫃與官網自取適用，外送平台與官網外送不適用；優惠不併用。