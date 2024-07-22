具教煥驚爆加入《Signal 信號2》二搭李帝勳 觀眾傻住：瘋了！
2016年風靡全球的懸疑推理韓劇《Signal 信號》今年3月確定推出第二季，除了原班人馬李帝勳、趙震雄、金憓秀有望回歸出演，今（22）日竟傳出具教煥有望加入，這也是李帝勳、具教煥繼今年合作拍電影《絕地逃生》後，二度搭檔飆戲，讓許多《信號》鐵粉欣喜若狂：「瘋了！」
記者陳雅蘭／綜合報導
《Signal 信號》是2016年播出的推理劇，編劇為金銀姬，找來金憓秀、趙震雄、李帝勳主演，故事講述犯罪側寫師有天撿到一台舊型對講機，意外聯繫上15年前的重案組刑警，2人透過平行時空交換線索辦案，成功破解長年未解的懸案，劇情涵蓋人性、精神病以及犯罪等議題探討，甫開播就深受觀眾喜愛，這部也是李帝勳演員生涯最具代表的電視劇；作品跟金憓秀也因此拿到《第52屆百想藝術大賞》最佳電視劇、最佳女主角、最佳劇本等殊榮。
根據韓媒報導，編劇金銀姬正在籌備《Signal 信號2》，具教煥確實收到《Signal 信號2》劇本，正在考慮是否出演，他的公司「Namoo Actors」也證實收到邀約，但演出與否仍在討論中。
《Signal 信號》紅遍國際，日本也在2018年翻拍成《Signal 長期未解決事件搜查班》，找來人氣男神坂口健太郎主演；原作如今宣布推出續集，讓觀眾期待破表，若具教煥確定加入演出陣容，屆時播出勢必再開出驚人收視率。
具教煥2006年以話劇演員身分出道，2008年演出短篇電影《孩子們》，雖然主演多部電視電影，但名氣平平，真正讓他爆紅的，是2021年合作丁海寅主演Netflix製作的《D.P：逃兵追緝令》，他的演技被國際看見、迅速走紅，《D.P：逃兵追緝令》也在2023年推出續集，一樣深受觀眾喜愛；具教煥也憑藉該作品拿到《第58屆百想藝術大賞》最佳男新人殊榮。