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具教煥驚爆加入《Signal 信號2》二搭李帝勳　觀眾傻住：瘋了！

▲具教煥（左圖左）傳出收到《Signal 信號2》演出邀約，有望加入陣容，二度與李帝勳（左圖右）合作。（圖／翻攝tvN、李帝勳IG）
▲具教煥（左圖左）傳出收到《Signal 信號2》演出邀約，有望加入陣容，二度與李帝勳（左圖右）合作。（圖／翻攝tvN、李帝勳IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

2016年風靡全球的懸疑推理韓劇《Signal 信號》今年3月確定推出第二季，除了原班人馬李帝勳、趙震雄、金憓秀有望回歸出演，今（22）日竟傳出具教煥有望加入，這也是李帝勳、具教煥繼今年合作拍電影《絕地逃生》後，二度搭檔飆戲，讓許多《信號》鐵粉欣喜若狂：「瘋了！」

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▲《信號Signal》2016年播出時風靡全球，因此捧紅李帝勳。（圖／翻攝tvN）
▲《Signal 信號》2016年播出時風靡全球，李帝勳因此走紅。（圖／翻攝tvN）
《Signal 信號》是2016年播出的推理劇，編劇為金銀姬，找來金憓秀、趙震雄、李帝勳主演，故事講述犯罪側寫師有天撿到一台舊型對講機，意外聯繫上15年前的重案組刑警，2人透過平行時空交換線索辦案，成功破解長年未解的懸案，劇情涵蓋人性、精神病以及犯罪等議題探討，甫開播就深受觀眾喜愛，這部也是李帝勳演員生涯最具代表的電視劇；作品跟金憓秀也因此拿到《第52屆百想藝術大賞》最佳電視劇、最佳女主角、最佳劇本等殊榮。

根據韓媒報導，編劇金銀姬正在籌備《Signal 信號2》，具教煥確實收到《Signal 信號2》劇本，正在考慮是否出演，他的公司「Namoo Actors」也證實收到邀約，但演出與否仍在討論中。

《Signal 信號》紅遍國際，日本也在2018年翻拍成《Signal 長期未解決事件搜查班》，找來人氣男神坂口健太郎主演；原作如今宣布推出續集，讓觀眾期待破表，若具教煥確定加入演出陣容，屆時播出勢必再開出驚人收視率。

具教煥2006年以話劇演員身分出道，2008年演出短篇電影《孩子們》，雖然主演多部電視電影，但名氣平平，真正讓他爆紅的，是2021年合作丁海寅主演Netflix製作的《D.P：逃兵追緝令》，他的演技被國際看見、迅速走紅，《D.P：逃兵追緝令》也在2023年推出續集，一樣深受觀眾喜愛；具教煥也憑藉該作品拿到《第58屆百想藝術大賞》最佳男新人殊榮。

▲具教煥有望加入《信號Signal 2》，觀眾直呼期待。（圖／翻攝Namoo Actors）
▲具教煥有望加入《Signal 信號2》，觀眾直呼期待。（圖／翻攝Namoo Actors）
▲李帝勳（左）跟導演推薦具教煥，才促成合作拍攝《絕地逃生》。（圖／車庫娛樂）
▲李帝勳（左）跟導演推薦具教煥，才促成合作拍攝電影《絕地逃生》，這也是2人第一次搭檔演出。（圖／車庫娛樂）

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