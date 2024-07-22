凱米轉中颱進逼！社區「災前防颱」重點複習　專家曝7大注意事項

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颱風時常挾帶豪大雨，所以社區內外應檢查屋頂、公設等是否已做好防水防護，排水孔、道的落葉雜物清理乾淨，避免阻塞造成排水困難，甚至蔓延到屋內；年久失修的牆壁、屋頂、窗框縫隙都需多加留意，若發現可見縫隙，可先利用防水噴劑、塗料應急，等颱風過後再進一步處理。
二、窗戶貼膠帶防破碎
颱風瞬間強風時常造成窗戶破碎，貼膠帶提升強度有限，但最大效果可防止窗戶遭強風或吹落物擊中，碎裂後造成的人員傷亡，所以貼上米字、對角線可有效大幅降低玻璃飛濺的機率。
三、檢視易掉落物
許多房屋年久失修，須注意外牆是否磁磚、水泥等已有剝落跡象，若有需做緊急處理，陽台、頂樓放置物品也應妥善收納與固定，避免掉落砸傷用路人或他人財物，屆時還有可能背上刑責。
四、電路瓦斯管線要注意
由於全台老屋眾多，許多電路、瓦斯管線都已老舊，容易在風災損壞電力設備時，造成短路、甚至引發火災，建議將非必要電源拔除關閉外，也須確實巡視其他電源是否穩固。
五、緊急電力與照明設備
切勿使用蠟燭！由於風災有可能引起停電，所以先準備好手電筒，並檢查緊急照明設備是否正常運作，建議準備至少可維持1~2個小時電力備用，但蠟燭部分盡可能不要使用，避免引發火災造成遺憾。
另外，若情況允許可準備發電機，避免停電時冰箱、抽水機停機，建議挑選功率約800~1000W，醫療儀器若有特殊需求，也要特別注意符合其功率的備用電源。
六、沙包、攔水閘板、抽水機一樣不能少
管委會或公寓鄰居們應共同備有沙包、攔水閘板、抽水機，在緊急豪大雨來臨、造成積淹水時可做緊急應變，若真排水不及發生淹水，須特別留意別讓水淹到電梯或其他電路設備，避免短路或發生進一步危險。
七、「大樓防洪措施自主檢查表」一項都不可少
由於風災有可能致使水、電、瓦斯等供應中斷，所以應備妥2~3天份的乾淨飲用水、乾糧、收音機、甚至醫藥箱；最後附上一張「大樓防洪措施自主檢查表」供大家參考，是否有將安全防颱都做好。
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