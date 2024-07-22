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恩地被下藥綁架！知道《她的日與夜》李微進祕密再加一　真相反轉

▲《她的日與夜》中，李微進由李姃垠（左）、鄭恩地共同飾演，她們的祕密再被「他」發現。（圖／翻攝JTBC Drama IG、《她的日與夜》官網）
▲《她的日與夜》中，李微進由李姃垠（左）、鄭恩地共同飾演，她們的祕密再被「他」發現。（圖／翻攝JTBC Drama IG、《她的日與夜》官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《她的日與夜》播至第12集，故事進展大躍進，除了李微進（鄭恩地 飾）跟桂志雄（崔振赫 飾）關係變化，又多了1人知道「李微進跟林順」的祕密，而且殺人凶手另有其人，劇情白熱化。

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《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。

▲劇中，林順被白院長（右）綁架，但真凶另有其人。（圖／翻攝JTBC Drama IG）
▲劇中，林順被白院長（右）綁架，但真凶另有其人。（圖／翻攝JTBC Drama IG）
以下有劇情透露，慎入！！！
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在過去11集中，白鐵圭（鄭載成 飾）行事怪異，觀眾都以為他是連環殺人犯，但沒想到白鐵圭疑似只是為了找出殺死老婆的凶手而已；他甚至下藥綁架當年的關鍵人物「林順」，沒想到此「林順」並非當年的「林順」，同時知道「林順」就是李微進所變的真相。

雖然白鐵圭沒親眼看到李微進變身林順的過程，但林順卻發現變回原樣的時間變長，深怕以後就此定型，為了找到破解辦法，李微進決定當誘餌，去警局透露「她是高羅昕案發現場」的目擊證人，或許與真凶面對面，才能破解一切懸案。

《她的日與夜》播出至今已到第12集，不管是感情線、故事進展都在本集大躍進，最新一集收視率也創下開播以來最高紀錄，以9.3％打敗同時段的《The Auditors監察》7.3%收視率，坐穩有線電視週末收視冠軍。

《她的日與夜》播出資訊：
導　演：李亨民、崔瑄敏
編　劇：朴志夏
類　型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－8月4日
集　數：16
主　演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收　看：JTBC、Netflix（每週六、日22：30更新一集）

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