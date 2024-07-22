恩地被下藥綁架！知道《她的日與夜》李微進祕密再加一　真相反轉

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以下有劇情透露，慎入！！！
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在過去11集中，白鐵圭（鄭載成 飾）行事怪異，觀眾都以為他是連環殺人犯，但沒想到白鐵圭疑似只是為了找出殺死老婆的凶手而已；他甚至下藥綁架當年的關鍵人物「林順」，沒想到此「林順」並非當年的「林順」，同時知道「林順」就是李微進所變的真相。
雖然白鐵圭沒親眼看到李微進變身林順的過程，但林順卻發現變回原樣的時間變長，深怕以後就此定型，為了找到破解辦法，李微進決定當誘餌，去警局透露「她是高羅昕案發現場」的目擊證人，或許與真凶面對面，才能破解一切懸案。
《她的日與夜》播出至今已到第12集，不管是感情線、故事進展都在本集大躍進，最新一集收視率也創下開播以來最高紀錄，以9.3％打敗同時段的《The Auditors監察》7.3%收視率，坐穩有線電視週末收視冠軍。
《她的日與夜》播出資訊：
導 演：李亨民、崔瑄敏
編 劇：朴志夏
類 型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－8月4日
集 數：16
主 演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收 看：JTBC、Netflix（每週六、日22：30更新一集）