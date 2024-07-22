張娜拉槓上小三！請南志鉉幫打離婚官司　《好搭檔》離婚秀好精彩

我是廣告 請繼續往下閱讀
張娜拉說話談吐溫柔，新婚2年的她，在《好搭檔》卻飾演一個講話犀利、不留情面的女強人「車恩京」，她受訪透露為了角色下苦功：「我有提高講話音調，想要讓人聽了更生氣，努力塑造出職場上『最不想遇見的上司』模樣。」
她飾演的「車恩京」，是官司勝率極高的離婚律師，甚至一眼就可看出委託人是否說謊，外遇、偷吃是她每天經手的案子，但因為說話直白、為人刻薄，已經有3名職場新人被嚇跑。淒慘的是，每天都在幫外遇人渣收拾爛攤子的車恩京，也被醫生老公背叛，丈夫大剌剌的偷吃下屬，還跟小三拍婚紗照，行徑荒唐。
最新劇情中，車恩京一開始不想面對外遇事實，但最終決定要懲罰渣夫，一邊不動聲色、一邊蒐集證據，並把自己的離婚官司交給韓宥利負責，2人聯手展現最強「離婚秀」。只是沒想到和老公攤牌後，丈夫不但沒有覺得做錯，還指責她冷血，並指控車恩京在醫院偷裝監視器，車恩京覺得受到強烈屈辱，女強人傷心過度，忍不住崩潰痛哭。故事結尾，韓宥利趕回公司，意外撞見車恩京和金准韓飾演的同事「鄭宇鎮」相當親密，接著就有黑函指「車恩京外遇」，故事越來越精彩。
《好搭檔》播出資訊
導 演：金佳藍、安智淑
編 劇：崔唯娜
類 型：律政、職場
開播日：2024年7月12日
集 數：16
主 演：張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳、池承炫、韓材利
收 看：iQIYI國際版、MyVideo、LINE TV、Hami Video（每週五、六更新）