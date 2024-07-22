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張娜拉槓上小三！請南志鉉幫打離婚官司　《好搭檔》離婚秀好精彩

▲《好搭檔》中，張娜拉被丈夫背叛，委託南志鉉幫忙打離婚官司。（圖／翻攝SBS《好搭檔》官網）
▲《好搭檔》中，張娜拉被丈夫背叛，委託南志鉉幫忙打離婚官司。（圖／翻攝SBS《好搭檔》官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《好搭檔》由張娜拉、南志鉉主演，一個是最強國民離婚律師，一個則是菜鳥律師，2人合作手撕渣男、渣女，每一集官司都讓觀眾看到屏息，雖然張娜拉表現冷血，但觀眾表示：「我好愛！」尤其是透過離婚故事，更加看清另一半嘴臉，討論熱烈。

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▲劇中，張娜拉（左）跟小三韓材利宣戰。（圖／翻攝SBS《好搭檔》官網）
▲劇中，張娜拉（左）跟小三韓材利宣戰。（圖／翻攝SBS《好搭檔》官網）
《好搭檔》故事講述擁有17年資歷的當紅離婚律師車恩京（張娜拉 飾），因為個性刻薄挑剔，短短3個月內就嚇跑3名新進律師，菜鳥律師韓宥利（南志鉉 飾）慘被分配到離婚部門，恩京承諾只要她能連續打贏10場離婚官司，就會優先推薦她轉調部門。2人起初不時因案件產生衝突，但宥利懂得以公司利益為優先、講究效率的工作能力，默默獲得恩京的認可，兩人也逐漸成為最有默契的搭檔。

張娜拉說話談吐溫柔，新婚2年的她，在《好搭檔》卻飾演一個講話犀利、不留情面的女強人「車恩京」，她受訪透露為了角色下苦功：「我有提高講話音調，想要讓人聽了更生氣，努力塑造出職場上『最不想遇見的上司』模樣。」

她飾演的「車恩京」，是官司勝率極高的離婚律師，甚至一眼就可看出委託人是否說謊，外遇、偷吃是她每天經手的案子，但因為說話直白、為人刻薄，已經有3名職場新人被嚇跑。淒慘的是，每天都在幫外遇人渣收拾爛攤子的車恩京，也被醫生老公背叛，丈夫大剌剌的偷吃下屬，還跟小三拍婚紗照，行徑荒唐。

最新劇情中，車恩京一開始不想面對外遇事實，但最終決定要懲罰渣夫，一邊不動聲色、一邊蒐集證據，並把自己的離婚官司交給韓宥利負責，2人聯手展現最強「離婚秀」。只是沒想到和老公攤牌後，丈夫不但沒有覺得做錯，還指責她冷血，並指控車恩京在醫院偷裝監視器，車恩京覺得受到強烈屈辱，女強人傷心過度，忍不住崩潰痛哭。故事結尾，韓宥利趕回公司，意外撞見車恩京和金准韓飾演的同事「鄭宇鎮」相當親密，接著就有黑函指「車恩京外遇」，故事越來越精彩。

《好搭檔》播出資訊
導　演：金佳藍、安智淑
編　劇：崔唯娜
類　型：律政、職場
開播日：2024年7月12日
集　數：16
主　演：張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳、池承炫、韓材利
收　看：iQIYI國際版、MyVideo、LINE TV、Hami Video（每週五、六更新）

▲劇中，南志鉉是新進菜鳥律師，同時負責幫張娜拉打離婚官司。（圖／翻攝SBS《好搭檔》官網）
▲劇中，南志鉉是新進菜鳥律師，同時負責幫張娜拉打離婚官司。（圖／翻攝SBS《好搭檔》官網）

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