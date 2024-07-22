炎夏防中暑！中醫師：陰暑、陽暑大不同 穴位按摩與清暑茶來預防
近期高溫炎夏，加上台灣的天氣屬於悶、熱、濕，人體熱量不易散發、汗液也不容易蒸發，更容易造成所謂的「中暑」。東霖馬光中醫診所院長蘇英碩指出，在中醫的觀點來看，中暑又分為「陰暑」與「陽暑」，兩者的致病機轉與症狀表現有些差異，處理方式也有所不同。
記者陳美嘉／高雄報導
蘇英碩表示，人類是恆溫動物，身體會利用出汗的方式散熱，如果人體無法透過流汗相關機制有效降低體溫，就會出現 「中暑」現象。當疑似出現中暑等熱急症的徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。
蘇英碩指出，長時間在「高溫、通風不良、濕度高」的環境下工作或活動的人，即便流了很多汗，也無法排出身體多餘的熱，體溫調節中樞因過度炎熱而失調。是由於動而得之，故名「陽暑」。可以刮痧、穴位按摩（大椎穴、太陽穴）等方式幫助散熱，舒緩中暑症狀。
一名五十歲男性，因長時間在田間工作，就診時身體有中暑現象，頭暈，噁心感，在診間作刮痧處理，以刮痧板塗推拿膏，在肩頸部位做來回適度力量的刮痧5-10分鐘，待岀痧後，飲用適量溫水，休息後中暑現象緩解。
另外，常因為夏天長時間吹冷氣，吃太多冰品、或是在外頭曬得太熱後沒有緩衝一下就進入冷氣房，造成皮膚表面毛細孔、微血管快速收縮。感覺體內有熱氣卻流不出汗，整個人好像在三溫暖裡悶著。是由靜而得之，故名「陰暑」。
蘇英碩表示，陰暑因為受熱機轉與陽暑不同，所以不建議刮痧。若是胸悶、噁心可以按壓「內關穴」，頭暈、頭痛可以按壓「風池穴」。另外，也可準備「清暑茶」，將西洋參、麥門冬、五味子、竹葉、薄荷等食材加水煮，放涼後飲用，天氣熱時則以少量多喝為主。