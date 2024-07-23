台北萬安演習今舉行！「管制時間、捷運、外送、手機警報」一次看

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🟡2024北部萬安演習管制時間
◼️7月23日（周二）13:30-14:00
北部地區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
🟡萬安演習在幹嘛、目的是什麼
「萬安演習」是中華民國的軍民聯合防空演習代號，目的是透過演練防空疏散避難，一旦發生空襲，民眾能儘速避難，降低戰時傷亡及財損。該演習自1978年起每年實施一次，當年為「萬安1號」，2024年演習為「萬安47號」。
🟡萬安演習幾點可以出門、結束時間？
北部演習是在7月23日實施，避難疏散時間為13:30-14:00，總共30分鐘。若是正中午出門，要預估時程，在13:30前先抵達目的地，或者等演習結束，下午2點後再外出移動。
🟡萬安演習捷運會停駛嗎？
捷運六張犁站在演習期間列車過站不停，其餘各路線列車及車站仍維持正常營運。但演習期間車站管制人員「只進不出」，警報解除前，民眾不可出站。
🟡萬安演習在高速公路怎麼辦？
演習期間高速公路「只下不上」，若正開在高速公路上不受影響，可以繼續開車。但下交流道時，應聽從警察指引，將車靠停於路旁。
🟡萬安演習火車會開嗎？
演習期間，臺鐵公司各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也正常作業。但下車旅客及接送親友應依警察、民防人員引導，實施疏散避難。
🟡搭公車遇到萬安演習
公車在演習期間配合暫停營運，會停於路邊或站台，乘客應配合警察指揮。若是下車疏散，還要回原車繼續搭乘的話，下車不用刷卡，若是不再搭乘下車時要刷卡，避免影響轉乘優惠。
🟡萬安演習行人可以走嗎？
民眾不能任意在街道上走動，依警察及民防人員引導，至就近的防空疏散處所避難。
🟡騎YouBike時遇到萬安演習怎麼辦？
正在騎乘YouBike的民眾，應立即將腳踏車停靠在路邊、上鎖，聽從指揮避難。
🟡搭貓空纜車遇到演習怎麼辦？
貓空纜車照常營運，但車站會管制「只進不出」，停車場在演習期間也配合管制車輛只進不出。
🟡萬安演習剛好在餐廳吃飯
顧客可以繼續用餐，但演習警報發布時，室內、室外營業活動暫停，並管制人員進出。小吃攤要立刻關閉電源、水、瓦斯，停止烹煮並進行避難疏散。
🟡萬安演習時還能叫外送嗎？
◾foodpanda在該區域演習期間，13:00至14:00暫停相關服務。
◾Uber Eats在該區域演習期間，13:15至13:45暫停配送服務。
🟡防空警報的聲音
◾緊急警報音符：一長音15秒、兩短音5秒，反覆3遍、間隔5秒，共115秒。
◾解除警報音符：長音90秒
🟡是否會有手機告警簡訊通知？
中央會發布手機警告訊息，內容是「萬安演習防空警報，飛彈／火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。」收到時勿驚慌。如果沒收到國家級警報、災防告警訊息，可能是手機開啟飛航、通話中、未插入SIM及無基地臺訊號。
◾13:30發送警報至演習區域內手機
◾14:00發送演習結束訊息
🟡萬安演習會開罰嗎？
演習期間，若不配合警察及民防人員引導疏散、不遵守交通管制，會先用勸導的方式，勸導後仍未配合者， 可依據《民防法》第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
資料來源：台北市萬安第47號演習FAQ彙整