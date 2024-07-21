2024萬安演習7/22登場！管制時間、高速公路規定、捷運公車一次看

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◼️7月22日（周一）13:30-14:00
中部地區：苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
◼️7月23日（周二）13:30-14:00
北部地區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
◼️7月24日（周三）13:30-14:00
東部及外島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣
◼️7月25日（周四）13:30-14:00
南部地區：台南市、高雄市、屏東縣
🟡萬安演習高速公路可以開嗎？
演習期間高速公路「只下不上」，若正開在高速公路上不受影響，可以繼續開車。但下交流道時，應聽從警察指引，將車靠停於路旁。
🟡萬安演習可以開車嗎？
演習期間，行駛中的車輛應停靠路邊，駕駛及乘客聽從警察、民防人員引導，至就近的防空疏散避難。
🟡萬安演習可以走路嗎？
民眾不能任意在街道上走動，依警察及民防人員引導，至就近的防空疏散避難。
🟡萬安演習捷運會停駛嗎？
台北捷運六張犁站在演習期間進行疏散避難演練， 列車過站不停。其餘各路線列車及車站正常行駛營運，但演習期間車站「只進不出」，下車旅客須配合引導避難，不可出站，直到警報解除。
🟡萬安演習公車會停駛嗎？
演習期間，公車會暫停營運、停於路邊或站台，並請車上乘客下車疏散。如後續要回車繼續搭乘，則下車不刷卡；如不回車搭乘，下車時應刷卡，避免影響轉乘優惠。
🟡萬安演習火車會停駛嗎？
演習期間，臺鐵公司各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也正常作業。但下車旅客及接送親友應依警察、民防人員引導，實施疏散避難。
🟡騎YouBike時遇到萬安演習怎麼辦？
正在騎乘YouBike的民眾，應立即將腳踏車停靠在路邊、上鎖，聽從指揮避難。
🟡萬安演習時正在餐廳吃飯怎麼辦？
顧客可以繼續用餐，但演習警報發布時，室內、室外營業活動暫停，並管制人員進出。小吃攤要立刻關閉電源、水、瓦斯，停止烹煮並進行避難疏散。
🟡萬安演習時還能叫外送嗎？
◾foodpanda在該區域演習期間，13:00至14:00暫停相關服務。
◾Uber Eats在該區域演習期間，13:15至13:45暫停配送服務。
🟡萬安演習意義、由來、目的？
「萬安演習」是中華民國的軍民聯合防空演習代號，目的是透過演練防空疏散避難，一旦發生空襲，民眾能儘速避難，降低戰時傷亡及財損。該演習自1978年起每年實施一次，當年為「萬安1號」，2024年演習為「萬安47號」。
🟡萬安演習警報聲
◾緊急警報音符：一長音15秒、兩短音5秒，反覆3遍、間隔5秒，共115秒。
◾解除警報音符：長音90秒
🟡萬安演習國家級警報
國防部今年首度將火箭納入國家級警報訊息，將透過空中威脅告警系統發送，訊息內容為「萬安演習防空警報，飛彈／火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。」
◾13:30發送警報至演習區域內手機
◾14:00發送演習結束訊息
🟡萬安演習時要做什麼？
演習重點「3好」：關好、躲好、停好。
1、住家商家要關門窗、關水電瓦斯、關燈，進入防空避難場所避難。
2、路上行人依避難指示，進入防空避難場所避難。
3、行駛中的車輛要靠邊停於安全處。
🟡萬安演習罰則
演習期間若不配合管制及演練，會先以勸導方式，勸導後仍不配合者，得依據《民防法 》第25條第1項第2款規定，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
🟡防空疏散避難專區在哪？
可至內政部警政署「防空避難專區 」查詢各處的避難位置。