美國男籃熱身賽奪5連勝！團隊仍出現隱憂　連2場三分火力不如對手

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美國男籃今日交手德國隊，最終美國以92：88驚險擊敗德國，而攤開本場比賽雙方數據來看，美國隊此戰全場一共發生14次失誤，而德國隊則是只有7次，數量足足多了對手一倍之多。顯現團隊在默契配合上還沒磨合至最佳狀態，其他國家勢必也將美國視為奪金最大假想敵，進行相關情蒐作業，這將帶給夢幻隊不小挑戰。
此戰夢幻隊在三分外線投射上，則是表現同樣不如對手，德國全場出手45次三分球，投進13顆；美國隊三分球雖然命中率較高，但僅命中7顆。值得一提的是，美國男籃前一場交手南蘇丹，全場只投進7顆三分球，同樣不如對手團隊的14記三分外線。或許外線火力會是這支夢幻隊如今的最大隱憂，其餘球員也要在如果Stephen Curry失去準星的情況下，能夠適時跳出來幫助球隊。
Kerr稱球隊可以變更好 對輪換感到滿意
而美國隊主帥Steve Kerr賽後也表示，他認為球隊還可以表現得更好，他說到：「我認為我們可以變得更好，我們現在已經到了一個階段，我們對球員的輪換感到很滿意。我認為大家正在互相熟悉彼此，我認為我們可以加強我們的比賽內容，並加以變得更好，這就是接下來這幾週的計畫。」
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