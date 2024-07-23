巴黎奧運／中華隊最大金牌庫！連四屆舉重奪金　郭婞淳領軍拚5金

美國男籃熱身賽奪5連勝！團隊仍出現隱憂　連2場三分火力不如對手

▲美國男籃今（23）日迎來巴黎奧運前的最後一場熱身賽，對手是歐洲勁旅德國隊，最終夢幻隊在靠著「詹皇」LeBron James優異表現帶領之下，成功以92：88擊敗德國，熱身賽5戰下來收下全勝成績。而美國隊連續2戰面對到南蘇丹、德國都打到關鍵時刻才分出勝負，且這2場比賽外線火力也都不如對手，或成他們奪金之路上最大隱憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃今（23）日迎來巴黎奧運前的最後一場熱身賽，對手是歐洲勁旅德國隊，最終夢幻隊在靠著「詹皇」LeBron James優異表現帶領之下，成功以92：88擊敗德國，熱身賽5戰下來收下全勝成績。而美國隊連續2戰面對到南蘇丹、德國都打到關鍵時刻才分出勝負，且這2場比賽外線火力也都不如對手，或成他們奪金之路上最大隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國男籃今（23）日迎來巴黎奧運前的最後一場熱身賽，對手是來自歐洲的勁旅德國隊，最終夢幻隊在靠著「詹皇」LeBron James全場攻下20分6籃板4助攻的優異表現帶領之下，成功以92：88擊敗德國，熱身賽5戰下來收下全勝成績。而美國隊如今5場比賽下來，事實上賽況並非皆呈現一面倒，他們連續2戰面對到南蘇丹、德國都打到關鍵時刻才分出勝負，且這2場比賽團隊的外線火力也都不如對手，後續他們也將持續力拼調整至最佳狀態，邁向締造奧運5連霸霸業目標邁進。

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美國隊此戰失誤與外線不如對手　或成奪金隱憂

美國男籃今日交手德國隊，最終美國以92：88驚險擊敗德國，而攤開本場比賽雙方數據來看，美國隊此戰全場一共發生14次失誤，而德國隊則是只有7次，數量足足多了對手一倍之多。顯現團隊在默契配合上還沒磨合至最佳狀態，其他國家勢必也將美國視為奪金最大假想敵，進行相關情蒐作業，這將帶給夢幻隊不小挑戰。

此戰夢幻隊在三分外線投射上，則是表現同樣不如對手，德國全場出手45次三分球，投進13顆；美國隊三分球雖然命中率較高，但僅命中7顆。值得一提的是，美國男籃前一場交手南蘇丹，全場只投進7顆三分球，同樣不如對手團隊的14記三分外線。或許外線火力會是這支夢幻隊如今的最大隱憂，其餘球員也要在如果Stephen Curry失去準星的情況下，能夠適時跳出來幫助球隊。

Kerr稱球隊可以變更好　對輪換感到滿意

而美國隊主帥Steve Kerr賽後也表示，他認為球隊還可以表現得更好，他說到：「我認為我們可以變得更好，我們現在已經到了一個階段，我們對球員的輪換感到很滿意。我認為大家正在互相熟悉彼此，我認為我們可以加強我們的比賽內容，並加以變得更好，這就是接下來這幾週的計畫。」


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