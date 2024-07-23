美國男籃還是要靠詹皇！面對昔日隊友防守　上演招牌「坦克切」

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本場比賽，LeBron James上場18分鐘，共出手11投8中，命中率相當高，得到20分6籃板、4助攻，並在關鍵時刻挺身而出，包辦全隊最後11分得分，也率領美國隊以4分之差驚險擊敗德國，熱身賽5戰下來全數收下勝利。
面對Schroder單防沒在怕 直接坦克切取得分數
而LeBron James此戰也在第四節剩下約50秒左右時，當時美國隊僅領先4分，面對到昔日隊友Dennis Schroder的單防，他則是眼看在具有身材優勢的情況下，直接毫無畏懼地帶球殺入到禁區，隨後面對德國隊2人上前補防，再透過假動作晃開對手將2分擺進，確定進球後LeBron也做出招牌的聳肩動作，這次的精彩進攻，同樣讓不少美國網友拍手叫好。
值得一提的是，上一戰美國男籃對陣南蘇丹的熱身賽，夢幻隊最終僅以101：100一分險勝，當時LeBron同樣攻下全隊最高的25分。儘管他現已高齡39歲，但也不難顯現他在場上的價值，以及對於這支夢幻隊而言有多麼重要。
談到自己連續兩場站出來接管比賽，LeBron James賽後受訪時，對此則不感到自滿，他說：「我們球隊當中有一群很出色的球員，不管是我、Joel（Embiid）、Stephen（Curry）還是KD（Kevin Durant），什麼時候回來都沒關係，每個人都會有屬於自己的精彩時刻，這就是團隊的全部意義。」
而談到本場比賽交手德國隊，LeBron則認為這對球隊是很好的考驗，「我們受到了一支絕佳球隊德國隊的考驗，他們是去年的世界盃籃球賽冠軍，所以這對我們來說是一次很好的考驗，我很高興球隊能夠再次保持冷靜和堅持不懈。」
「對我來說，每天都是美好的一天，我很幸運能打我熱愛的比賽，我身體很健康，我的家人也很健康，所以籃球比賽對我來說是額外的加分。」LeBron如此總結到。
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