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大谷翔平250轟再等等！Hernandez猛打賞獨攬3打點　道奇3：2巨人

▲洛杉磯日籍球星大谷翔平，日美通算敲出249支全壘打，聽牌250轟里程碑，但本場交手巨人3打數沒有敲出安打，並吞下2次三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯日籍球星大谷翔平，日美通算敲出249支全壘打，聽牌250轟里程碑，但本場交手巨人3打數沒有敲出安打，並吞下2次三振。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，昨（22）日敲出本季第30轟，連續4年敲出30支全壘打，成為日本史上第1人。另外，美日通算生涯也累積249轟，聽牌250轟的里程碑。今（23）日出戰舊金山巨人，大谷翔平單場3打數吞下2次三振，沒有敲出安打，不過全壘打大賽冠軍隊友Teoscar Hernandez狀況火燙，總共4打數狂敲3安，個人獨攬全隊3分打點，幫助道奇以3：2擊敗巨人，收下近期4連勝。

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4打席無功而返　250轟再等等

大谷翔平首打席和先發Blake Snell纏鬥到滿球數，最終Snell投出1顆「挖地瓜」的滑球，選到四壞球保送上壘。上壘後大谷翔平發動盜壘，Patrick Bailey即時傳向二壘，二壘審當下判決Safe，不過經過巨人挑戰後，改判出局

3局下的第2個打席，大谷翔平面對貼近好球帶的球積極搶攻，陷入2好1壞的球數落後，被1顆83.1英里的刁鑽滑球吸引出棒，揮空遭到三振。第3個打席，大谷翔平敲出一遊間滾地球，在一壘前遭到刺殺。

最後1個打席，則遭到後援投手Erik Miller三振。大谷翔平單場總共3打數，沒有敲出安打，選到1次保送，吞下2Ｋ

▲大谷翔平開轟，連隊友Clayton Kershaw都嚇到，因為實在轟太遠，這是大谷生涯第三遠，道奇球場第二遠的全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平敲出本季第30轟，連隊友Clayton Kershaw都嚇到，因為實在轟太遠，這是大谷生涯第三遠，道奇球場第二遠的全壘打。（圖／美聯社／達志影像）
雙方戰況膠著　Hernandez獨撐大局

道奇年輕投手River Ryan首局就遇到得點圈危機，但接連收下2個出局數，化解危機。道奇打線在2局下也有攻勢，不過巨人先發Snell飆出關鍵三振，前3局雙方都沒有搶下分數。

巨人在4局上攻佔上二、三壘，結果道奇投捕搭檔發生捕逸，三壘上的Bailey跑回球隊第1分。Hernandez在4局下，硬是將1顆低位置內角滑球撈向左外野，炸裂陽春砲瞬間將比分追平

6局下Hernandez敲出適時的中外野方向安打，讓道奇跑回超前分，不過7局下巨人Tyler Fitzgerald 立刻轟出陽春砲，雙方比數回歸2：2。Hernandez在8局下再度建功，單場第3支安打敲回超前分，全隊的3分打點都是由他打下，最終也順利幫助道奇以3：2小勝巨人



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