直擊／十盛買一送一掀排隊人潮　負責人道歉：每杯都不是純鮮奶茶

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「十盛熟成奶茶」主打「以北海道十勝乳源為基底，特殊工法抽離生乳中水份，保留完整茶香搭上超越牛奶的乳感，打造完美熟成奶茶。」不料，日前因消基會抽查市售鮮奶茶，被點名「標示不清」、又因網紅老闆未第一時間站出來說明遭炎上。事件延燒數日，官方才於昨天公布「買一送一」活動請消費者鑑定奶茶。
今《NOWnews今日新聞》記者前往「十盛熟成奶茶」台北古亭店現場，直擊門市11:00開門前就已聚集近20人排隊，大家都是因為新聞事件，得知優惠活動前來排隊，但現場民眾多是附近上班族翹班來排隊、因此戴上口罩拒拍、也不願受訪；一名朱姓上班族則透露：「比平常排隊的人還多一點」。
而「十盛熟成奶茶」負責人林聖哲則透過《NOWnews今日新聞》對大眾表達鄭重道歉。說明：「最近，因為產品乳源標示不明問題，末能第一時問出來跟說明，造成社會大眾疑慮與困擾。我們對此深感歉意，並對所有受到影響的消費者表示誠摯歉意。向外界報告十盛熟成奶茶所使用的原物料，我們熟成奶茶使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳。熟成生乳中使用日本進口的北海道生乳粉，搭配奶精提升風味。所以每杯奶茶都不是純鮮奶茶！為了避免類似的事件再發生，日後採取以下改進措施：
1、資訊透明公開：定期向公開產品檢測報告和相關來源信息，增強消費者的信任。像是對外輸出物菜單等，清楚標明內含奶精成分，讓消費者在點餐時能夠更明確知道飲品內容物。
2、加強品牌服務：建立更高效的客服反饋機制，確保每位消費者的問題都能夠得到及時回應和解決。
3、落實品質監督：進一步強化品質控制、來源與製程，確保每一杯奶茶的風味和品質。
此次事件造成大家困擾與恐慌，全體團隊深感自責，並感謝大家從開幕以來對十盛熟成奶茶的支持和喜愛。我們將以此為契機，不斷改進，提升服務品質，為大家帶來更好的飲品和體驗。再次向社會大眾致以最誠摯的歉意，謝謝大家的理解和包容。」