直擊／十盛遭炎上客朝聖「不誠實的味道」 她猶豫：欺騙定義不同
網紅紀卜心、小吳創立的「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，遭消基會點名「乳源標示不清」、又因不少民眾以為喝的是純鮮奶茶而遭炎上。今《NOWnews今日新聞》現場直擊台北古亭店排隊人潮，消費者對此事看法評價兩極，有初訪客特地從中和殺來朝聖、喝喝看「不誠實是長怎樣」；也有回頭客說一開始就知道不是純鮮奶茶，她則猶豫表示：「有些人不能接受部分的事實，可能還是要看大家對欺騙的定義」。
記者蕭涵云/台北報導
《NOWnews今日新聞》記者今在「十盛SHISHENG」台北古亭店，現場街訪排隊購買的民眾，在古亭商圈上班的32歲朱先生表示，看一開始介紹有說不是純鮮乳，「喝的時候也知道不是純鮮乳」，並沒有混淆。他認為：「可能有些人會誤解他們真的是用鮮乳做的，關注這間店好像會寫到鮮奶茶字眼、但官網又沒有這樣標示」，透露古亭店平時生意就蠻好的，認為好像有受影響，「但會買的人就會買，自己也沒有支持不支持，就是平常會喝飲料，這一排手搖飲料也都會輪流著喝」。
而22歲家住中和的賴小姐，一早大老遠從中和殺到現場約10:15抵達開始排隊，分享買了兩組買一送一，因為「知道這次的事件，有耳聞過品牌、加上自己也沒喝過，想説喝喝看他們『不誠實是長怎樣』」。對於炎上的想法，認為：「如果是喜歡網紅的粉絲應該會生氣，覺得前後說法對比差蠻大」。
而目前正在放暑假的23歲陳小姐受訪表示，之前有買過十盛，想說今天有優惠特地來看看，喝過焙茶、極濃鍋煮，覺得他們的料做得不錯、和別人不一樣，豆乳和粉粿（應是蕨餅）都很不錯，喜歡有嚼勁的口感。提到這次炎上的主角認為：「奶茶口感還不錯，的確是蠻濃郁的」，並還原當時店員是說「生乳製的」就買了。
記者進一步詢問陳小姐如何認定生乳？她回答：「生乳一般應該是鮮奶茶」，不過她也分享中立論點：「我覺得某些人對於欺騙的定義可能是、他們可能是不能接受像是部分的事實，有些手法的確是會講部分事實，但消費者就會解讀成『欺騙』，可能還是要看大家對欺騙的定義」。強調「看每個人對這件事的想法，有些人可能會覺得沒有講出100％真相就叫欺騙、有些人可能覺得講出部分事實可以接受，所以我覺得是比較主觀的想法。」
被問到究竟十盛炎上這件事站在哪一邊？陳小姐猶豫著說不出口、貌似無法直覺選邊站，最後坦言：「我夏天比較常喝手搖，所以比較在乎價格；其實很多較貴的手搖品牌，也是用奶精做奶茶，一杯80元以上接近100元，還是看大家可以接受的程度」。