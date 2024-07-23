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TPBL選秀／魏莨哲不去CBA了！將加盟全家海神　汪哲宇心也有所屬

▲畢業於高雄師範大學的好手魏莨哲，先前曾傳出將會挑戰對岸CBA舞台，但高雄全家海神今日選秀會上則用首輪第四順位將他選進，他也確定新秀賽季將會加盟海神；至於擁有探花籤的台啤永豐雲豹，則指名來自臺灣科大的前鋒汪哲宇，先前他也在PLG選秀會上被鋼鐵人選中，如今他確定將選擇雲豹。（圖／記者陳明安攝）
▲畢業於高雄師範大學的好手魏莨哲，先前曾傳出將會挑戰對岸CBA舞台，但高雄全家海神今日選秀會上則用首輪第四順位將他選進，他也確定新秀賽季將會加盟海神；至於擁有探花籤的台啤永豐雲豹，則指名來自臺灣科大的前鋒汪哲宇，先前他也在PLG選秀會上被鋼鐵人選中，如今他確定將選擇雲豹。（圖／記者陳明安攝）

記者陳品翔/台北報導

TPBL台灣職業籃球大聯盟選秀大會今（23）日下午3：00正式登場，由於今年夏天原先傳出2聯盟成功合併消息，但最終卻又出現意見與理念不合狀況，導致合併破局，也讓如今具有較多支球隊的TPBL聯盟一舉一動更受矚目。而今日選秀結果也正式出爐，擁有狀元籤的臺北台新戰神，最終沒有意外選擇好手雷蒙恩（Samuel Manu）而擁有探花籤的台啤永豐雲豹則指名來自臺灣科大的汪哲宇，先前他也在PLG選秀會上被鋼鐵人選中，如今他確定將選擇雲豹，而首輪第四順位被高雄全家海神選中的魏莨哲，也確定不會在新人賽季就挑戰CBA，而是選擇加盟海神。

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雲豹探花籤指名汪哲宇　確定將捨鋼鐵人入雲豹

台啤雲豹在本屆選秀會上，因為日前與夢想家完成交易，藉此機會獲得首輪第三順位（探花籤）指名權，他們則指名來自臺灣科大的前鋒汪哲宇，他是去年杭州亞運3對3籃球中華隊的金牌成員之一，潛力也備受外界肯定

身高190公分的汪哲宇，有著相當不錯的外線手感，且具有左撇子優勢，上季場均可攻下13.2分、6.6籃板、1.7助攻，是台科的進攻主力。而如今汪同時被2聯盟的鋼鐵人、雲豹指名，他也確定將會加入雲豹，展開個人職業生涯的首個賽季，不過他同時也很感謝鋼鐵人球團，願意給他機會

▲汪哲宇如今同時獲得2聯盟的鋼鐵人、雲豹球團指名，他也確定將會加入雲豹，展開個人職業生涯的首個賽季。（圖／記者陳明安攝）
▲汪哲宇如今同時獲得2聯盟的鋼鐵人、雲豹球團指名，他也確定將會加入雲豹，展開個人職業生涯的首個賽季。（圖／記者陳明安攝）
魏莨哲先前傳出挑戰CBA　如今新秀賽季動向出爐

至於畢業於高雄師範大學的好手魏莨哲，先前曾傳出將會挑戰對岸CBA舞台，但高雄全家海神今日選秀會上則用首輪第四順位將他選進，魏莨哲也確定將會先留在台灣職籃發展，等待日後能力足夠後再嘗試挑戰CBA舞台。同時他也相當感謝海神球團願意給他這個機會，個人也很期待新賽季能跟學長邱子軒在同隊效力。

TPBL本屆選秀結果如下：

第一輪：戰神選擇雷蒙恩，攻城獅選擇蔡宸綱，雲豹選擇汪哲宇，海神選擇魏莨哲，特攻選擇余維豪，戰神選擇江均，國王選擇陳將双。

第二輪：攻城獅選擇放棄，海神選擇放棄，夢想家選擇史承平，雲豹選擇莊博元，國王選擇放棄，特攻選擇陳冠中。

第三輪：戰神選擇放棄，夢想家選擇放棄，特攻選擇曾銘偉，雲豹選擇放棄。

第四輪：特攻選擇放棄。（至此7支球隊全數放棄，本屆選秀會正式結束）

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