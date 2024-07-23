越南航空兼地產大亨被捕！涉嫌欺詐48億元 阮富仲逝世後首宗審判
49歲的鄭文決（Trinh Van Quyet）是越南地產巨頭FLC集團董事長近期被指控涉嫌詐欺1億4600萬美元（約新台幣48億元），罪名是操控證券市場，官司於22日在河內審理，繼越南女首富和飲料大亨後，又一名知名企業家將入獄。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，鄭文決在22日早晨於律師陪同下出席，法庭傳喚9萬3千名證人作證，其中6萬3千名投資者購買了鄭文決操縱的假公司股票，大約3萬人被誘騙購買Faros Construction （ROS）的股票，鄭文決及同夥在帳面上將其資本虛增了數千倍。根據訴狀，鄭文決成立多間股票交易商，並以數十位家庭成員的名義大量下單購買股票，藉此哄抬股價，並在交易撮合前取消下單。
鄭文決除了是越南地產FLC集團董事長，還擁有越竹航空（Bamboo Airways）、多家頂級酒店和高爾夫球場，他被逮捕前擁有價值近2億美元（約新台幣64億元）的股票資產，鄭文決被控在2017年至2022年間非法侵占1億4600萬美元。
他在2022年3月被抓後，還有49名疑似共犯接連遭到逮捕，其中包括他的2個妹妹鄭翠娥、鄭明花，以及胡志明市證券交易所（Ho Chi Minh Stock Exchange）前所長及執行長。如今這場世紀審判在今年本月22日開庭審理，由於主導反腐運動的越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）恰巧在三天前辭世，這場審判格外引人注目，也讓外界好奇名為「大熔爐」的烈火反腐行動是否會持續。