凱米颱風恐停班停課！譚敦慈教囤糧：先買「台大醫科魚」罐頭

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而每每有颱風，民眾就會習慣性的「囤糧」，根據PChome 24h購物觀察，近年颱風季的防颱物資採購趨勢，以「泡麵/乾糧零食、礦泉水、行動電源/電池」為必備不能少的防颱三寶，昨（22）日已湧現買氣，其中，礦泉水、泡麵近一日的業績對比上週同期有近5成的成長，同時，濾心與濾水瓶的銷量也開始上揚，顯見消費者已著手進行防颱準備。
至於該如何吃才能吃的健康一點？無毒教母譚敦慈表示，很多人囤貨會習慣購入比較好保存的罐頭、泡麵，但如果真要吃泡麵，譚敦慈建議，泡麵時可以在第一次泡微軟倒掉水，再加入第二次熱水，並放入料理包，同時要注意調味醬包盡量減少，如果有肉塊的料理包就放固體肉塊就好，醬料不要全下，避免攝取過量的鹽份，且可以加入青菜和雞蛋，營養更充足。
囤貨大熱門之一還有罐頭，譚敦慈表示訪間有迷思，罐頭會添加防腐劑，其實是錯誤的觀念，罐頭是採用高溫徹底滅菌法，所以罐頭沒吃完一定要放冰箱，另外要特別注意的是，罐頭為了提升風味，油、鹽、糖添加量不低，在攝取時要注意應該去除醬汁就能減少很多不必要的糖分攝取。
而眾多罐頭中，她認為「鯖魚」會是不錯的選擇，鯖魚因為擁有較高的魚油含量，因此被她稱之為「台大醫科魚」，對於成長中的孩子會比較有幫助。
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