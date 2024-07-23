挺奧運！必勝客「香菜一整圈」五環披薩　肯德基「鐵蛋」金牌蛋撻

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必勝客幫奧運加油卯足全力！「必勝五環奪金饗宴」套餐開吃五色芝心環，以濃郁芝心餅皮為披薩基底，推出濃郁肉香「紅不讓臘腸」、鹹甜「藍波萬馬卡龍」、手搖風「黑皮芝麻奶蓋」、滿滿奪金意象的「好輝黃薯金幣」，尤其辛嗆「勝綠高香菜」開嗑「香菜一整圈」，搭配燻雞絲好逼人！再搭配象徵奪金的「超桔金牌披薩」，象徵大吉大利的桔瓣交融金黃香濃起司，應援場場必勝奪金牌。
繼聯名萬波聯名「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」後，這次必勝客又攜手名店「深夜裡的法國手工甜點」，共同研發夏季限定新品「冰藏百香果起司塔」，使用法國與紐西蘭的乳酪打造濃香起司餡、搭配酸甜百香果，酸甜滋味好消暑。觀賽儀式感開吃必勝客「必勝五環奪金饗宴」套餐，555元開吃「五環芝心圈」＋「超桔金牌披薩」；單點「超桔金牌披薩」只要99元！即日起至7月29日， PK APP會員獨家搶先訂購；7月30日起開放官網與全台必勝客門市上架。
📌必勝客「買一送一」應援奧運！
必勝客現在還祭出應援優惠4款「買一送一」，爽吃酥炸鱈魚圈、麻糬QQ球、蒜香軟法、巧克力冰藏起司塔都半價，最低49元起。還有「起司咔滋餅＋可樂」特價69元、點購紙包飯麵直接送單片起司咔滋餅、日韓應援套餐599元等優惠。
📌肯德基開吃「鐵蛋」金牌蛋撻！雞情派對應援盒有雞腿加油棒
近期運動賽事燃到最高點，從中職關注到奧運比賽都要熱情歡聚一起加油，肯德基祭出開趴必備「雞情派對應援盒」爽吃全新推出熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈，及肯德基經典上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球；還特別推出6款超讚的沾醬，開胃芥末醬、清新薄荷巧克力醬、甜酸黑糖醋醬、經典糖醋醬、清爽綠女神醬及辛辣番茄咖哩醬。還附上特製雞腿加油棒，成為全場焦點。