切斷中國人洗錢勝地！菲國總統下令禁止博彩網站　多半由華人運營

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根據《美聯社》，菲律賓有超過400家中國人經營的線上賭博公司，僱用了數以萬計的中國公民、台灣公民和東南亞公民。這些公司每年聘用來自中國、馬來西亞、台灣和其他擅長華語的國家人民，前來菲律賓從事線上博彩網站營運的相關工作。
小馬可仕在演講中表示，「這些賭博機構偽裝成合法實體，它們的業務已涉足與博彩最不相干的非法領域，例如金融詐騙、洗黑錢、賣淫、人口販運、綁架、殘忍的酷刑，甚至謀殺。對我們法律制度的嚴重濫用和不尊重必須停止。」
小馬可仕更指出，菲律賓將加緊努力，通過與友好國家建立安全聯盟來增強防禦能力，以應對菲律賓在南海領土利益受到的威脅。他補充說，菲律賓只會通過外交手段解決爭端。由於南海最大的威脅和博彩事業的營運商都來自中國，外界認為小馬可仕的這場演講完全針對中國。
過去菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為了利益，任內與中國建立了密切關係，當時中國人經營的線上博彩行業在菲律賓獲得空前發展，以該行業作為掩護的電信詐騙、人口販賣等其它犯罪行為在菲律賓一度猖獗。
近期菲律賓警方破獲一個詐騙園區，發現園區一半以上的土地登記在市長名下，深入調查更發現該名市長為中國間諜，出生經歷和成長經驗全都是偽造，她根本不是菲律賓人而是中國公民，疑似幫詐騙園區做掩護才參加競選並當上市長兩年，此事件被踢爆後讓外界相當震驚。
菲律賓參議員表示，菲國龐大的線上賭博產業之所以蓬勃發展，主要是由於監管機構的貪污和地方官員長期收受賄賂。如今小馬可仕下令禁止線上博彩網站，斷絕中國人的洗錢管道。