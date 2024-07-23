TPBL選秀／沒意外！台新戰神選雷蒙恩當狀元　直言想跟林書豪對決

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雷蒙恩在月初的聯合體測會上，就讓人眼睛為之一亮，他的原地垂直起跳335公分，衝刺助跑起跳350公分，皆為本土球員當中最佳；而在禁區4點移動與反應折返項目，則分別繳出11.07秒、2.66秒成績，高居全場之冠。
而雷蒙恩還有一個特殊的身分，那就是他是前CBA宏國象名將雷克斯(Rex H. Manu)之子，他也成功遺傳到了爸爸驚人的身體素質，潛力相當令人期待。而如今職籃合併正式破局，分裂為2聯盟之後，雷則是PLG與TPBL選秀都有報名，最終他則是在PLG選秀會開始前選擇退出，如今被臺北台新戰神以首輪第一順位選進，新賽季雷蒙恩也確定將會加入到戰神陣中。
雷蒙恩也在會後接受訪問，談到能夠成為本屆選秀狀元，他則是顯得相當興奮，「我覺得很興奮、非常興奮，很高興能有這個機會成為狀元，感謝台新戰神給我這個機會。我會專注在每一天要更進步，在這裡試圖去努力表現，並成為一個真正的職籃球員，還有要努力練習中文。」
雷蒙恩偶像是林書豪 期待與他同場競技
「我看過很多台灣籃球比賽，我的偶像是林書豪，所以我能在這裡跟他一起打球，這感覺真的很驚奇。他在這裡打球，然後我現在在這裡也有機會可以跟他打，我真的很開心。」雷蒙恩如此說到。
TPBL本屆選秀結果如下：
第一輪：戰神選擇雷蒙恩，攻城獅選擇蔡宸綱，雲豹選擇汪哲宇，海神選擇魏莨哲，特攻選擇余維豪，戰神選擇江均，國王選擇陳將双。
第二輪：攻城獅選擇放棄，海神選擇放棄，夢想家選擇史承平，雲豹選擇莊博元，國王選擇放棄，特攻選擇陳冠中。
第三輪：戰神選擇放棄，夢想家選擇放棄，特攻選擇曾銘偉，雲豹選擇放棄。
第四輪：特攻選擇放棄。（至此7支球隊全數放棄，本屆選秀會正式結束）