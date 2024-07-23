新青安炒房仔踢鐵板？6月撥貸減千戶 這銀行變超嚴！6成申貸沒過
根據財政部公布最新統計，新青安6月單月核貸戶數為7244戶，核貸金額新台幣567.7億元，分別較5月減少12.44%、10.74%，8家行庫撥貸量縮減，尤以第一銀行最為嚴格，6月受理戶數1894戶，但僅撥貸756戶，核貸率僅約4成，代表有6成申貸者都沒過關，推測原因與加強貸前審核、貸後管理有關。
家庭消費中心/綜合報導
中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家貸款」，自去年8月1日起放寬各項條件，外界稱為新青安。而銀行核貸明顯較先前謹慎，檢視各行庫今年6月承作新青安情形，第一銀行為例，6月受理戶數1894戶，但僅撥貸756戶，等於核貸率僅約4成，台灣銀行撥貸1515戶、金額117.53億元居冠，土地銀行、華南銀行撥貸均超過1000戶；不過，8家公股銀6月撥貸戶數均較5月減少。
據指出，由於財政部6月初即已指示研擬切結書，部分行庫也暫緩撥貸簽約。行政院和財政部6月27日起「精進」新青安相關規定，一是新貸戶必須簽署非自住即會被追討利息補貼的切結書，二是新青安每人限貸一次。累計去年8月至今年6月底，新青安累計撥貸戶數6萬5224戶、金額約4849億元。
新青安方案在利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止；另最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。
此外，新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發爭議。
為防杜新青安遭不當濫用，財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；且去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。
公股銀分析，由於新青安管理加嚴、央行升息及升存準率等因素，為下半年房市帶來不利因素，但建築成本仍高、國人看重不動產等則提供支撐，預估下半年房價將維持高位難以撼動，買氣則會比上半年弱一些。