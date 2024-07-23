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全球景氣穩定復甦！6月餐飲、零售業營收創新高　受惠3大商機挹注

▲6月餐飲、零售業營收創新高，受惠3商機挹注。（示意圖／取自Unsplash）
▲6月餐飲、零售業營收創新高，受惠3商機挹注。（示意圖／取自Unsplash）

記者林莞茜／綜合報導

經濟部統計處今（23）日公布6月批發、零售及餐飲業營業額統計，6月批發業營業額為1兆582億元，年增8.5%，主因全球景氣穩定復甦，人工智慧及雲端運算等新興科技應用持續推展，零售業營業額為4,015億元，年增3.9%，網路銷售額第2季零售業網路銷售額為1,588億元，年增2.3%，餐飲業營業額為870億元，年增6.8%，其中餐館及飲料店均年增6.6%，主因受惠端午假期、謝師宴聚餐，及夏日高溫等商機挹注，推升餐點、冰飲品需求所致。

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統計處分析，6月批發業營業額為1兆582億元，年增8.5%，主因全球景氣穩定復甦，人工智慧及雲端運算等新興科技應用持續推展，庫存回補動能持續，均挹注我國商品外貿成長動能，加以上年同月比較基期偏低，致機械器具批發業年增19.9%、化學材料批發業年增11.7%、綜合商品批發業年增8.1%、布疋及服飾品批發業年增3.7%；汽機車批發業則因上年同月進口車集中到港，比較基數偏高，年減6.0%。綜計上半年營業額為6兆2,417億元，年增9.9%。

零售業部分，6月零售業營業額為4,015億元，年增3.9%，其中受惠電動新車熱銷，推升汽機車零售業營業額年增4.4%；另端午連假及年中慶之集客效應，以及業者展店及多元行銷活動挹注，致布疋及服飾品零售業年增9.6%、百貨公司年增6.3%、便利商店年增4.7%、超級市場年增8.2%、藥品及化粧品業年增6.0%；燃料零售業則因銷售量較上年同月減少，加以柴油價格下跌，致營業額年減2.9%。綜計上半年營業額為2兆3,739億元，創歷年同期新高，年增3.2%。

網路銷售額第2季銷售額為1,588億元，年增2.3%，其中以電子購物及郵購業(年增2.1%)、資通訊及家電設備零售業(年增8.5%)、布疋及服飾品零售業(年增5.1%)貢獻較為顯著；網路銷售額占整體零售業營業額13.3%，較上年同季略降0.04個百分點。綜計上半年網路銷售額為3,139億元，年增3.0%。

6月餐飲業營業額為870億元，年增6.8%，其中餐館及飲料店均年增6.6%，主因受惠端午假期、謝師宴聚餐，及夏日高溫等商機挹注，推升餐點、冰飲品需求所致；外燴及團膳承包業因航餐銷售續增，年增10.8%。綜計上半年營業額為5,158億元，創歷年同期新高，年增5.1%。

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