新竹鬧區「弒母分屍」凶宅砍價500萬求售　內行揭便宜關鍵非鬧鬼

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凶宅砍價500萬 內行曝凶宅便宜關鍵不是鬧鬼
房仲說明，同社區同戶型的其他物件開價1268萬，單價58、76萬元都有，「此物件開價少500萬，開價單坪約30萬左右，算起來是6折」，強調全屋淨空且全新粉刷，此間的全款，幾乎只是新竹其他物件的頭期款，非常划算。
貼文引發討論，網友一查發現是2021年九月發生的「弒母分屍」悲劇，生病的兒子疑因口角殺了媽媽，隨後棄屍逃跑，期間一度找清潔公司清理現場。網友見物件分屍處照片，得知人倫悲劇後感到不捨，嘆說：「但願不要再發生這種事了，南無阿彌陀佛。」也有人提醒，曾見某則日本貼文點出凶宅便宜的關鍵，不是鬧鬼，而是「兇手出獄後，很有可能會回到原住址」。
凶宅社區近年成交單價41.8萬 區域新成屋站穩7字頭
根據樂居網資料顯示，凶宅所處的大型社區屋齡超過20年，鄰近關埔國小、光武國中等學區，近一年成交單價為41.8萬元，其所處「關埔重劃區」生活圈近一年房價漲幅17.7%，平均成交單價站上每坪61萬元，新屋成交單價更是高達每坪70.95萬元。
發生非自然身故的事故屋房價多少才合理？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。