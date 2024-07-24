房市／全台屋齡創新高　信義房屋：老宅翻修三件事先做

新竹鬧區「弒母分屍」凶宅砍價500萬求售　內行揭便宜關鍵非鬧鬼

▲新竹市鬧區2021年9月曾發生一宗「弒母分屍」慘案，命案凶宅如今砍價500萬元求售。圖為示意，圖中建物無涉本新聞。（示意圖／新竹市交通處提供）
▲新竹市鬧區2021年9月曾發生一宗「弒母分屍」慘案，命案凶宅如今砍價500萬元求售。圖為示意，圖中建物無涉本新聞。（示意圖／新竹市交通處提供）

記者徐銘穗/綜合報導

新竹區東區2021年九月曾發生一宗「弒母分屍」人倫慘案，命案凶宅近期釋出，房仲強調屋主砍價500萬求售，相較同社區同戶型物件開價超過1200萬元，相當打6折，直言「此間的全款，幾乎只是新竹其他物件的頭期款，這間非常划算」。內行揭凶宅便宜關鍵不是鬧鬼，而是更令人毛骨悚然的隱憂。

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房仲在臉書「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」公開社團，刊登新竹東區光復一路事故屋銷售資訊，物件鄰近科學園區、光武國中，為屋齡超過20年的電梯大樓，建坪24坪的2房2廳1衛房型，總價開768萬元。

凶宅砍價500萬　內行曝凶宅便宜關鍵不是鬧鬼

房仲說明，同社區同戶型的其他物件開價1268萬，單價58、76萬元都有，「此物件開價少500萬，開價單坪約30萬左右，算起來是6折」，強調全屋淨空且全新粉刷，此間的全款，幾乎只是新竹其他物件的頭期款，非常划算。

貼文引發討論，網友一查發現是2021年九月發生的「弒母分屍」悲劇，生病的兒子疑因口角殺了媽媽，隨後棄屍逃跑，期間一度找清潔公司清理現場。網友見物件分屍處照片，得知人倫悲劇後感到不捨，嘆說：「但願不要再發生這種事了，南無阿彌陀佛。」也有人提醒，曾見某則日本貼文點出凶宅便宜的關鍵，不是鬧鬼，而是「兇手出獄後，很有可能會回到原住址」。

▲新竹鬧區「弒母分屍」凶砍價500萬求售，銷售房仲稱非常划算。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲新竹鬧區「弒母分屍」凶砍價500萬求售，銷售房仲稱非常划算。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
凶宅社區近年成交單價41.8萬　區域新成屋站穩7字頭

根據樂居網資料顯示，凶宅所處的大型社區屋齡超過20年，鄰近關埔國小、光武國中等學區，近一年成交單價為41.8萬元，其所處「關埔重劃區」生活圈近一年房價漲幅17.7%，平均成交單價站上每坪61萬元，新屋成交單價更是高達每坪70.95萬元。

發生非自然身故的事故屋房價多少才合理？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，凶宅有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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