星巴克「買一送一」今起連喝17天！CoCo葡萄柚果粒茶：第二杯0元

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星巴克2024最新數位體驗「SUMMER PARTY盛夏」今開跑！7月24日至8月9日連續17天11:00-20:00，爽喝最便宜「買一送一」優惠，每天完成數位體驗遊戲，就能獲得限定專屬優惠，包括划算「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，天天抽獎至少三次、根本天天都有優惠飲品可以喝。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌CoCo都可：葡萄柚果粒茶「第二杯0元」
喜歡清爽果粒茶的朋友注意，CoCo都可今週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券可享「大杯葡萄柚果粒茶第二杯0元」超划算優惠，相當於「買一送一」便宜入手！選用綠茶搭配滿滿紅柚果粒，酸甜沁涼的風味讓人喝到停不下來，還能滿足咀嚼控。今日限定70元一次喝兩杯「葡萄柚果粒茶(L)」，換算下來一杯只要35元，防颱消暑有夠省荷包。
提醒大家，活動日優惠推薦少冰/溫、剛剛好的3分糖；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限7月24日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。