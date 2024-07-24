凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

星巴克「買一送一」今起連喝17天！CoCo葡萄柚果粒茶：第二杯0元

▲凱米颱風衝向台灣，今「全台21縣市停班停課」本島全放颱風假，星巴克2024最新數位體驗「買一送一」優惠今起連喝17天，CoCo都可週三好友日葡萄柚果粒茶「第二杯0元」，防颱好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凱米颱風衝向台灣，今「全台21縣市停班停課」本島全放颱風假，星巴克2024最新數位體驗「買一送一」優惠今起連喝17天，CoCo都可週三好友日葡萄柚果粒茶「第二杯0元」，防颱好康一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

凱米颱風衝向台灣，今（24）日「全台21縣市停班停課」本島全放颱風假，星巴克2024最新數位體驗「買一送一」優惠今起連喝17天，CoCo都可週三好友日也祭出葡萄柚果粒茶「第二杯0元」，防颱好康一次整理。

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提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克今天也爽喝「買一送一」9小時。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克2024最新「買一送一」優惠！盛夏數位體驗今起連喝17天。（圖／記者蕭涵云攝）

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▲CoCo都可即將祭出葡萄柚果粒茶、日式杏仁凍茶「第二杯0元」優惠。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo都可今週三好友日「葡萄柚果粒茶第二杯0元」優惠。（圖／CoCo都可提供）

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