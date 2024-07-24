啦啦隊女神紅髮安娜簽名球遭競標！心寒感嘆：希望你賺得心安理得
中信啦啦隊女神短今（胡馨儀）在22日透露得知自己的簽名球被轉賣的消息後，感到相當難過並表示：「希望是真的喜歡再收藏。」吸引大批粉絲湧入社群留言安慰。沒想到，富邦啦啦隊Fubon Angels的成員紅髮安娜也有同樣的遭遇，她在社群上無奈發聲：「我失落的心情大過於生氣。我總會閃過，我到底為什麼要花這麼多心思。」更向轉售的人喊話表示：「你賺一些小錢，卻糟蹋了我無價的心意，希望這些小錢，你花了能心安理得！」掀起網友熱烈關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
紅髮安娜近日透過Threads發文透露自己的簽名球也被轉售的消息，她難過寫道：「我想說，其實我失落的心情大過於生氣。」並透露，官方偶爾會有需要花錢入場的簽名會，她在經過謹慎思考後，決定官方簽名是有玫瑰花的版本，而平常幫大家簽名的是以另一個版本，但都會一一幫粉絲署名，她也認為：「這樣對花錢的球迷也比較公平。」
沒想到，紅髮安娜卻看到網路上出現不少自己的簽名球被轉售，甚至還把她特地幫粉絲署名的字擦掉，讓她無奈表示：「我不是想表示我的球多值錢，而是我常常下班留下來簽名，都是半小時甚至一個小時起跳，因為看著大家在這麼熱的天氣還在外頭等我，我總是一個一個慢慢簽，一個一個慢慢問，你的名字要怎麼寫！再署名上去。」
紅髮安娜也坦言：「我也知道如果我的簽名球這麼好拿，就不太會有人上網去花大錢買下來，所以我再累也還是能簽完就簽完，我也想向一個一個喜歡我的你們說一聲謝謝！不管有沒有人想買，光是擦掉署名拿上去賣，我總會閃過，我到底為什麼要花這麼多心思，笑著謝謝來找我簽名卻不懷好意的人。」
紅髮安娜也特別提到：「尤其是明星賽那一顆，第一天明星賽我簽到23:00多簽完才離開。」看到自己辛苦花時間幫粉絲簽的簽名球被轉售，讓她忍不住喊話表示：「你賺了一些小錢，卻糟蹋了我無價的心意，希望這些小錢，你花了可以心安理得。」
不少粉絲看到紅髮安娜的貼文之後，都紛紛留言表示：「你很真誠對待每一個人，這一點假不了，對於這種人，在隱藏的狀態下，真的防不勝防，心意已被糟蹋，但船上還是有一堆支持你的船員」、「每一次見面都是屬於自己的回憶，謝謝安娜那麼照顧大家」、「很謝謝船長每次賽後的合照和簽名，真的格外的珍惜！祝那些簽名蟑螂們以後衰事連連」、「球迷還是比較多的，大家要有共識別去買簽名球，就跟賣黃牛票的一樣，別去買它。」