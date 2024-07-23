短今才簽完紀念球！民眾立刻PO上網競標 她錯愕：先去旁邊哭一下
32歲短今（鈑金、本名胡馨儀）為中信啦啦隊「PS女孩」人氣成員，憑173公分身高、34E好身材及人來瘋個性圈粉，日前上小S節目表演劈腿不慎拉傷，當場淚灑攝影棚，成為網路話題。短今昨（22）日表示，幫民眾簽名的明星賽紀念球被放上網路拍賣，讓她有些受傷，「我先去旁邊哭一下...」
記者楊穎軒／綜合報導
短今在Threads發文：「我只記得昨天在路上簽的球，轉身就被賣掉了！」隨文附上的截圖，短今親筆簽名的簽名球，出現在臉書職棒購物社團，原PO寫下「短今超人氣啦啦隊 極稀少親筆簽名 2024全明星賽 Logo紀念球」，以100元為底價開放競標。
對此，短今呼籲：「還是希望大家是真的喜歡再收藏，而不是抱著轉賣的心情找我簽名的...我先去旁邊哭一下...」貼文一發布，粉絲紛紛留言：「如果不是簽名會的話...要署名比較不會發生轉售事件」、「有種真心換絕情的感覺耶」、「這個人賣球還會特地挑一張性感照搭配呢，略懂行銷」、「我想要妳的簽名，都沒有機會...」
有粉絲表示，該有心人士的行徑已經是常態，「有固定的鼠輩在做這種髒事，就連強制屬名都沒用了（擦得掉），其實很多啦啦隊女孩都直接不簽球了！球只限官方活動！」有人安慰短今，要她轉念為身價高、人氣夠才被不肖業者利用，或是下單者可能是沒時間親自去索取簽名的粉絲。