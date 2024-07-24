鬼月將至！人比阿飄還恐怖　「八字重」誤買凶宅一輩子也不知

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知名風水師江柏樂接受《NOWnews》訪問表示，民俗觀念上的凶宅其實就是俗稱的鬼屋，與內政部定義的不同，無論是否非自然死亡事件，屋內曾發生事故，導致居住內部的人有恐懼產生，就是民俗定義的「凶宅」。
他指出，住在凶宅裡面，對於人的運勢影響相當大，容易導致事業不順、運氣不好。
江柏樂說，「如果真的有怨鬼在凶宅內，除了找神明與祂談判，基本上別無他法，但對於阿飄而言，祂會在裡面，代表那是祂的地盤，所以也經常發生談判破裂的狀況，所以不少老人家，即使凶宅打了對折，也都不想要接手。」
科學層面上，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問指出，「凶宅最恐怖的其實不是阿飄，而是貪婪的人心，台灣經常發生『刻意隱匿』凶宅，以及鑽『法律漏洞』的情況，讓買家欲哭無淚。」
他說明，凶宅依照「凶情」通常是市價的5~8折，若符合內政部之定義，實價登錄也必須註記「曾發生非自然死亡事件」等字眼，實務經驗上，凶宅並未有明確查詢管道，即使詢問當地派出所，通常也只會以「個資法保護」為由婉拒，讓購屋族無從查證。
陳傑鳴指出，最常發生的，就是發生凶案時間久遠的案件，如中和某處曾發生高中生姦殺事件，兇手還在「衣櫃藏屍」，但事發已超過20年，當時沒有實價登錄，網路新聞亦不發達，周邊鄰居不提、里長不講，購屋族也無從得知。
而內政部版的「不動產說明書」，亦僅規範「持有期間是否曾發生非自然死亡事件」，只要某一任無良屋主刻意規避，後續接手屋主都將成為受害者。
他還提到，其實坊間凶宅洗白方式非常多，上述的「年代久遠刻意規避」也只是冰山一角，建議購屋族，購屋前，還是盡量多方打聽，才能避免自己不幸淪受害者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。