十盛奶茶剛道歉又中槍！小吳新片「忘記剪掉敏感橋段」 觀眾傻眼
由見習網美小吳、紀卜心創立的手搖店「十盛SHISHENG」熟成奶茶專賣店，近日陷入「乳源標示不清」的風波，讓消費者誤以為他們是賣「鮮奶茶」，掀起不少話題討論。而小吳以及紀卜心以及十盛負責人林聖哲也都出面道歉，表示未來會標示清楚商品成分。然而，就在十盛也推出「買一送一」要滅火回饋消費者時，小吳日前上新片卻指自己到錢櫃都會點「假奶」來喝，且自己非常喜歡，讓觀眾相當傻眼，紛紛留言開酸。
家庭消費中心/綜合報導
見習網美小吳日前在YouTube上傳新片，內容是在介紹錢櫃的隱藏美食，由於當時各縣市剛宣布停班停課，不少人還沒看片就被標題給吸引，表示小吳很懂在颱風天時上架「KTV系列的美食」，沒想到觀眾看到最後，才發現該影片有相當敏感的橋段沒有剪掉，原本已經道歉的十盛奶茶風波又掀起討論。
小吳在影片最後倒數3分鐘時，突然表示「跟各位說個冷知識，就是我來錢櫃都會點這個假奶，他就是一壺冰奶茶，他不是鮮奶茶而是假奶茶，很濃很好喝，不過我覺得有點過甜，但就是爽，加一點冰塊讓他稍微融化一下，但是我會上癮，我每次來都會喝奶茶。」
由於自己的手搖店十盛才剛陷入「假鮮奶茶」的風波，該片段確實非常敏感，不少觀眾直接把片段標記在留言處表示「和我到十盛一樣！都點假奶唷！」、「難怪自己也賣假奶，因為很愛喝」、「為什麼沒把講錢櫃假奶那段剪掉啊....真的很尷尬」、「慘，這影片又講出敏感關鍵字，救不了，這次公關處理真的蠻糟糕的。」
十盛澄清「每一杯都不是鮮奶茶」！承諾資訊透明公開
然而「十盛熟成奶茶」負責人林聖哲日前也透過《NOWnews》向大眾致歉，表示「最近因為產品乳源標示不明問題，末能第一時問出來跟說明，造成社會大眾疑慮與困擾。我們對此深感歉意，並對所有受到影響的消費者表示誠摯歉意。」
林聖哲提到「我們熟成奶茶使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳。熟成生乳中使用日本進口的北海道生乳粉，搭配奶精提升風味，所以每杯奶茶都不是純鮮奶茶！」十盛未來會將原料資訊透明公開、加強品牌服務以及落實品質監督，「此次事件造成大家困擾與恐慌，全體團隊深感自責，我們將以此為契機，不斷改進，提升服務品質，為大家帶來更好的飲品和體驗。」