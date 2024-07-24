直擊／颱風麥當勞得來速「車龍排隊」！在地人驚：後面還繞一大圈
凱米颱風來襲又變更強，暴風圈籠罩全台！北北基桃等21縣市停班停課，麥當勞、必勝客、肯德基等各大速食餐廳都因此「暫停外送」，甚至調整門市營業時間、還暫停供應部分餐點。而今（24）日，民眾發現蘆洲街頭湧現「逾10台車龍排隊」，長長車潮無畏風雨依序等候在三民路上、跨越保和路口，仔細一看，原來是麥當勞蘆洲三民餐廳的得來速隊伍，在地人驚訝透露：「後面要繞一圈」。
記者蕭涵云/綜合報導
凱米颱風持續增強，各地超市、量販店從昨晚即湧現人潮搶購物資，由於今天全台21縣市停班停課，平時方便即食的速食餐廳，像是麥當勞、必勝客、肯德基等業者都因此「暫停外送」服務，甚至調整門市營業時間、還暫停供應部分餐點；堪稱最強炸雞的「Popeyes炸雞許昌店」還直接今日暫停營業一天。
想吃披薩、炸雞的民眾，只好冒著風雨自行外出購買；就有新北民眾發現，蘆洲街頭今湧現「車龍排隊」，長長車潮無畏風雨依序等候在三民路上、跨越保和路口，仔細一看，原來是麥當勞蘆洲三民餐廳的得來速隊伍，連在地人都驚訝透露：「後面要繞一圈，就算不到20台、少說也有餘10台車」。
《NOWnews今日新聞》記者再實際前往平時人潮眾多的西門町，捷運西門站路口人車不多，轉往位在家樂福桂林店內的麥當勞，直擊除了內用座位坐滿人，一旁自助點餐機訂餐、櫃檯前等候取餐的民眾，目測加起來超過10多人。不過記者實測點餐，選購10塊麥克雞塊套餐搭配最新搖搖薯條、珍珠奶茶冰炫風，從下單至拿到餐點約僅等候10分鐘，不算耗時太久。
只是再次提醒民眾，出門前最好先行確認餐廳營運狀況，像是麥當勞餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間；必勝客門市菜單會有部分調整提升備餐效率；肯德基建議民眾可在app訂購單店查詢營業時間/提供餐點，避免外頭風雨過大還白跑一趟。