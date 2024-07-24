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巴黎奧運／避凱米颱風！「跨欄正妹」張博雅、擊劍陳弈通出發巴黎

▲國體大田徑「跨欄正妹」張博雅以保障名額前進巴黎奧運，受到凱米颱風侵襲影響，將航班提前至下午出發。（圖／中華奧會提供）
▲國體大田徑「跨欄正妹」張博雅以保障名額前進巴黎奧運，受到凱米颱風侵襲影響，將航班提前至下午出發。（圖／中華奧會提供）

記者林之越/綜合報導

2024巴黎奧運開幕在即，中華代表團自7月中起已陸續前往巴黎，今（24）日由代表團團長林鴻道主席偕同教育部鄭英耀部長、林伯樵主任秘書，擊劍隊-教練王三財、選手陳弈通、田徑「跨欄正妹」張博雅、霹靂舞-教練蘇志鵬，以及後勤團隊人員逢第三號颱風凱米來襲，中華台北代表團航班提前至下午出發

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跨欄正妹首戰奧運　擊劍陳弈通圓夢

跨欄選手張博雅是這次田徑代表隊中唯一的女性選手，年僅20歲的她憑藉外卡首次參加奧運田徑跨欄項目，這對她來說是一個巨大的挑戰和機遇，她希望能在世界最高殿堂上突破自我，展現最佳狀態

將參與巴黎奧運擊劍項目的陳弈通，自小以奧運為目標，曾獲青年奧運銀牌的好成績，今年終於得以終於圓夢，踏上巴黎奧運的舞台，他表示非常興奮且充滿期待，這是他多年來辛勤訓練的成果。王三財教練曾參加1988年漢城奧運，這次則以教練的身份再次踏上奧運殿堂，他的豐富經驗將是陳弈通在奧運賽場上的強大後盾。

▲20歲男子男子擊劍小將陳弈通，是中華隊暌違36年後，再有男子擊劍選手登上奧運殿堂，一圓兒時夢想，今（24）日出發前往法國巴黎。（圖／中華奧會提供）
▲20歲男子擊劍小將陳弈通，是中華隊暌違36年後，再有男子擊劍選手登上奧運殿堂，也一圓自己的兒時夢想，今（24）日出發前往法國巴黎。（圖／中華奧會提供）
孫振教練同行　60位好手齊聚巴黎

霹靂舞選手孫振已於23日前往巴黎，教練-蘇志鵬投入數十年生涯推廣霹靂舞，這次能夠見證台灣的霹靂舞選手在奧運賽場上的表現，對他來說無疑是一個歷史性的時刻，他希望台灣的霹靂舞能在奧運賽場上發光發熱，成為另一項讓世界看見台灣的運動。

中華奧會林鴻道主席表示，本屆的代表團後勤團隊結合了中華奧會、教育部體育署、國家運動訓練中心及運動領域學者專家等，組成一支相當專業的後勤運動科學團隊隨行，為選手們提供全面的飲食照顧和參賽後勤支援，確保他們能夠以最佳狀態迎接挑戰。奧運開幕式將於台灣時間7月27日凌晨盛大舉行，賽事即將展開，希望所有國人都能為選手們加油打氣，號召國人一起成為中華隊的一員，共同見證這一榮耀時刻，讓台灣在世界體壇上發光發熱

本屆奧運中華隊參加16個運動種類的競賽，共派出60位優秀選手，將奧運舞台上帶來多元的競技表現。四年一次的奧運會，不僅承載著豐富的歷史文化，更是全球矚目的體壇盛事，賽事期間於當地時間7月26日至8月11日，鎖定中華奧會的粉絲專頁、掌握電視轉播，共同關注中華代表團的每一場比賽，感受選手們永不放棄的精神，為中華隊所有運動員加油。AII WIN，一起成為中華隊！

▲中華代表團林鴻道主席、教育部部長鄭英耀擊劍隊教練王三財、選手陳弈通、田徑選手張博雅、霹靂舞教練蘇志鵬提前出發法國巴黎。 （圖／中華奧會提供）
▲中華代表團林鴻道主席、教育部部長鄭英耀擊劍隊教練王三財、選手陳弈通、田徑選手張博雅、霹靂舞教練蘇志鵬提前出發法國巴黎。 （圖／中華奧會提供）

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