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土石流潛勢屋被拒貸　美女地政士破解銀行秘辛：找對人幫獲核7成

▲美女地政士林怡指出，潛勢區房屋、凶宅、紅黃單等3類房屋，向銀行貸款時可能會被拒貸。（圖／記者陳韋帆攝）
▲美女地政士林怡指出，潛勢區房屋、凶宅、紅黃單等3類房屋，向銀行貸款時可能會被拒貸。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆/綜合報導

颱風季節到，不少居住在土石流潛勢區居民開始人心惶惶，然而，房價居高不下，潛勢區房屋卻也成為不少人不得以選擇。金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，「倘若非要選擇潛勢區房屋，銀行核貸與否將成交易中關鍵一環，建議尋找豐富經驗的地政士協助，才有較大機會核貸。」

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林怡表示，一般來說，進行房貸時，購屋人的信用評分、收入證明等才是關鍵，但也有特殊情況，如果購買「有疑慮」的房屋，銀行依舊有可能核貸成數低，甚至拒貸，如凶宅、潛勢區房屋、紅黃單等。

▲地政士,林怡。（圖／記者陳韋帆攝）
▲林怡表示，土石流潛勢屋並非一定會被銀行拒貸，經驗豐富的地政士可協尋有耐性「人工審核」的銀行端協助處理。（圖／記者陳韋帆攝）
她指出，實務經驗上，曾一位客戶客買了潛勢區住宅，起初仲介以及客戶自己尋找的銀行幾乎都拒貸，後來在林怡的協助下，才成功獲貸7成。

林怡透露，「當時客戶向銀行主張該社區存在多年，從沒發生土石流問題，但他跟仲介自己找的銀行幾乎都不願接受，後來我向經常往來的銀行高管說明，終於成功獲貸。」

她進一步說明，因為地政士因業務需求，經常與銀行往來，也比較熟知哪一些銀行長官比較「有耐性進行人工審核」，該客戶的情況，就需要銀行願意詳閱其舉證，最後該行長官認為，該房屋多年未有土石流事實，且社區有定期維護擋土牆，貸款也就這樣下來了！

林怡表示，跟銀行打「房貸交道」，地政士絕對比一般人更有經驗，但也要特別留意，如果已發生1、2次拒貸，一定要先暫停其動作，並審視拒貸原因，尋找專家求助，因為多次拒貸，也可能成為後續核貸銀行的扣分理由之一。

最後，她也特別提醒，房貸條件的爭取，無非是高額度獲相對低利率，通常只能擇其一，兩者難以兼具，畢竟對於銀行而言，必須進行風險評估，沒有十全十美的方式，建議購屋族尋求協助時，兩害相權取其輕下，先思考好自己想要的是哪種條件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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