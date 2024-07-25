颱風天全台「星巴克買一送一」加送驚喜券！摩斯紅茶買1送1到今天

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024最新星巴克「SUMMER PARTY盛夏」數位體驗遇上颱風天，全台門市一樣開喝優惠！即日起至8月9日11:00-20:00，最便宜「星巴克買一送一」優惠，每天完成數位體驗遊戲，就能獲得限定專屬優惠，包括划算「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，每天都能抽獎至少三次，不怕沒有划算優惠飲品可以喝。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日。
提醒大家，活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；而且只要將活動頁面分享給好友累積達三次，還會加送「驚喜券」乙張！
每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，包括台積電系列門市、松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。
📌星巴克「草莓可可奶霜星冰樂」！新品搶先喝77折優惠
星巴克盛夏粉紅派對推出「草莓可可奶霜星冰樂」新品，融合酸甜草莓醬及真實草莓製成的脆粒，搭配上層濃郁摩卡醬與草莓奶霜，在頂部點綴香甜草莓脆粒，是亞太市場星冰樂概念票選冠軍，現在搶先喝苦甜誘人的全新滋味；還同步推出「草莓可可冷萃、
📌摩斯漢堡：摩斯蒟蒻冰紅茶「買一送一」連喝3天
摩斯漢堡今7月25日最後一天，全台門市也開喝「摩斯蒟蒻冰紅茶買一送一」優惠，摩斯蒟蒻冰紅茶原價65元，換算下來現在一杯只要33元就能爽喝！提醒大家，10:30供應；數量有限，售完為止，如遇缺貨將以指定品項替代；會員還可透過網路訂餐服務先預訂。