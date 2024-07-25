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林昀儒／陳思羽恐將強碰中國組合！中媒給足尊重：要做好苦戰準備

▲2024巴黎奧運桌球混雙籤表出爐，中華組合林昀儒／陳思羽次輪就可能對上中國大陸第一組合中國王楚欽／孫穎莎，面臨極大的挑戰。不（圖／取自WTT）
▲2024巴黎奧運桌球混雙籤表出爐，中華組合林昀儒／陳思羽次輪就可能對上中國大陸第一組合中國王楚欽／孫穎莎，面臨極大的挑戰。不（圖／取自WTT）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球混雙籤表出爐，中華組合林昀儒／陳思羽次輪就可能對上中國大陸頭號種子中國王楚欽／孫穎莎，面臨極大的挑戰。不過中媒也不敢小看這一對台灣搭檔，《網易體育》直言兩人有衝擊獎牌的實力，認為「莎頭」也必須做好陷入苦戰的準備

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林昀儒／陳思羽籤運不佳　8強就可能對上中國第一種子

混合雙打是此次奧運桌球第一個產生獎牌的項目，預計在7月30日就會決定金牌誰屬。不過對於台灣球迷來說，今天的抽籤結果並不是太理想，林昀儒／陳思羽很可能在8強就要對上王楚欽／孫穎莎，而且在那之前還要先打贏Alexis Lebrun／袁嘉楠這對實力出色的法國組合，晉級之路讓人樂觀不起來。

而其他半區方面，日本第2號種子張本智和／早田希娜第首戰就將對上朝鮮強敵李正植／金琴英，韓國的林鍾勳／申裕斌也在這一區，日本和兩韓的組合可能會在此展開慘烈廝殺。

林昀儒／陳思羽被認為有奪牌實力　中媒不敢小覷

中國《網易體育》分析表示，「今年具備衝擊獎牌的組合還有很多，其中3、4、5號種子林鍾勳／申裕斌、黃鎮廷／杜凱琹、林昀儒／陳思羽都具備不俗的實力。此外，神龍見首不見尾的朝鮮隊組合李正植／金琴英也令大家忌憚不已，他們的簽位同樣備受關注。」

我國上一屆東京奧運，林昀儒／鄭怡靜在混雙奪得銅牌，這一屆台灣組合要再奪牌的難度很高，不過對於對手來說也是如此，《網易體育》直言第二輪無論對上林昀儒／陳思羽還是Alexis Lebrun／袁嘉楠都將是一場惡戰。

「林昀儒、Alexis Lebrun、袁嘉楠都有在單打擊敗國乒乓球（桌球）主力的戰績，而他們在國際比賽混雙項目中的表現也很出眾，非Dina Meshref／Omar Assar 所能比，國乒得做足困難的準備。」該中媒如此寫道。

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