北北基桃放假了！25日全台「停班停課」懶人包　本島縣市連放2天

停班課不外送！麥當勞、必勝客6大速食營業時間　漢堡王2點前停業

▲凱米颱風凌晨登陸快閃4小時後出海，本島縣市連放2天颱風假，今停班停課影響速食餐廳皆不外送，幫大家一次整理麥當勞、必勝客等6大速食營業時間，漢堡王全台街邊門市2點前暫停營業。（圖/記者張嘉哲攝）
▲凱米颱風凌晨登陸快閃4小時後出海，本島縣市連放2天颱風假，今停班停課影響速食餐廳皆不外送，幫大家一次整理麥當勞、必勝客等6大速食營業時間，漢堡王全台街邊門市2點前暫停營業。（圖/記者張嘉哲攝）

記者蕭涵云/綜合報導

凱米颱風凌晨登陸快閃4小時後出海，本島縣市連放2天颱風假，今（25）日停班停課影響速食餐廳皆不外送，幫大家一次整理麥當勞、必勝客等6大速食營業時間，漢堡王全台街邊門市2點前暫停營業。

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📌麥當勞：機動調整營業時間！出門前請先致電該餐廳
麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒。

📌必勝客：可能調整門市營業時間、暫停供應部分餐點
目前必勝客官網輸入預訂外帶取餐店點後，將會顯示該門市營業時間，甚至可能因天候停班因素，暫停供應部分餐點。官方回應《NOWnews今日新聞》：「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」

📌漢堡王：全台街邊門市14:00前暫停營業
受到凱米颱風影響，漢堡王全台街邊門市7月25日14:00前暫停營業，14:00後視風雨狀況調整營業時間；商場門市配合商場營業時間進行調整。

▲漢堡王全台「街邊門市14:00前」暫停營業。（圖／翻攝自漢堡王網站）
▲漢堡王全台「街邊門市14:00前」暫停營業。（圖／翻攝自漢堡王網站）
📌肯德基：早餐停賣！10:00開賣正餐
肯德基根據政府規定停班地區將有以下處理：
1、會停止外送，並停止早餐，10:00開賣正餐。
2、營業時間/提供餐點可在app訂購單店查詢。
3、門市會張貼公告。

📌摩斯漢堡：調整門市營業時間
摩斯漢堡：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒，」

📌Popeyes炸雞：許昌店「7月25日暫停營業」
Popeyes炸雞許昌店直接宣布：「因凱米颱風來襲, 7月25日餐廳暫停營業,請大家務必注意防颱措施和安全 , 感謝大家的體諒！」

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