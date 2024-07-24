凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

直擊／颱風停班課不外送！7-11秒吃「99元起必勝客」披薩、紙包麵

▲凱米颱風來襲，全台21縣市停班停課不外送，統一超商7-11竟可秒吃「99元起必勝客」披薩、紙包麵，帶大家直擊超狂全新服務，搶先開賣門市、餐點菜單、供應時間一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凱米颱風來襲，全台21縣市停班停課不外送，統一超商7-11竟可秒吃「99元起必勝客」披薩、紙包麵，帶大家直擊超狂全新服務，搶先開賣門市、餐點菜單、供應時間一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

凱米颱風持續往西北方移動，颱風暴風圈今（24）日已接觸台灣陸地，中心可能於今晚至深夜在花蓮、宜蘭一帶登陸，全台21縣市停班停課不外送，統一超商7-11竟可秒吃「99元起必勝客」披薩、紙包麵，《NOWnews今日新聞》記者帶大家直擊超狂全新服務，搶先開賣門市、餐點菜單、供應時間一次整理。

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《NOWnews今日新聞》獨家曝光統一超商7-11竟然悄悄開賣必勝客現烤披薩、起司咔滋餅，台灣必勝客證實：「『必勝即享站』是必勝客與7-ELEVEN合作的全新服務，披薩會在必勝客現做、再直送7-ELEVEN，後續會再正式介紹，敬請期待。」記者實際走訪位在台北市中正區的7-ELEVEN千翔門市，站在店門口就能看到入口最醒目的位置、已在桌上設置好「必勝即享站」，雙層貨架裡放有熱騰騰的手工個人披薩、起司脆餅（咔滋餅），竟然連紙包麵也吃得到。

▲7-11秒吃「99元起必勝客」披薩、紙包麵！必勝即享站主打6款餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲7-11秒吃「99元起必勝客」披薩、紙包麵！必勝即享站主打6款餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝即享站的披薩等餐點，會在必勝客現做、再直送7-ELEVEN。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝即享站的披薩等餐點，會在必勝客現做、再直送7-ELEVEN。（圖／記者蕭涵云攝）
📌7-11必勝即享站「餐點菜單」主打必勝客「6款現做美味99元起」，根據現場販售資訊，整理如下：
◾️「手工個人披薩」：明太子脆雞119元、夏威夷109元，共2種口味可選
◾️「起司脆餅（咔滋餅）」：超級總匯99元、鐵板牛柳99元，共2種口味可選
◾️「紙包麵」：肉醬牛肉丸149元、白醬德腸燻雞149元，共2種口味可選

📌7-11必勝即享站「供應時間」：
週一至週五11:30-13:00、17:00-19:00，週六至週日11:30-13:00、17:30-19:00

📌7-11必勝即享站「搶先開賣門市」：
首波搶先開賣門市以台北為主，包括7-ELEVEN總部、臺醫東、圓泉、萬濠、紹興、華經、建陽、長星、真誠、千翔門市共10間門市限店上架。現在選購還贈送原萃綠茶1瓶（580ml 原價25元，數量有限，送完為止），就近到超商準備防颱補貨的民眾，可以嚐鮮看看。

提醒民眾，凱米颱風來襲，北北基桃等21縣市今停班停課也影響速食餐廳「暫停外送」，包括24hr麥當勞歡樂送、必勝客、肯德基、摩斯漢堡現況一次整理，Popeyes炸雞許昌店則直接宣布今7月24日暫停營業。

▲凱米颱風來襲，全台21縣市停班停課不外送，統一超商7-11竟可秒吃「99元起必勝客」披薩、紙包麵，帶大家直擊超狂全新服務，搶先開賣門市、餐點菜單、供應時間一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲統一超商7-11吃得到「99元起必勝客」披薩、紙包麵！「必勝即享站」悄悄開張。（圖／記者蕭涵云攝）
▲紙包麵肉醬牛肉丸口味。（圖／必勝客提供）
▲紙包麵肉醬牛肉丸口味。（圖／必勝客提供）
▲起司脆餅（咔滋餅）超級總匯口味。（圖／必勝客提供）
▲起司脆餅（咔滋餅）超級總匯口味。（圖／必勝客提供）

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