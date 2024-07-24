炸雞、披薩有開嗎？麥當勞、必勝客颱風營業時間　肯德基早餐停賣

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官方回應：「麥當勞重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒。」
📌必勝客：可能調整門市營業時間、暫停供應部分餐點
目前必勝客官網輸入預訂外帶取餐店點後，將會顯示該門市營業時間，甚至可能因天候停班因素，暫停供應部分餐點。《NOWnews今日新聞》詢問業者，官方回應：「政府公佈停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」
📌肯德基：早餐停賣！10:00開賣正餐
肯德基回覆，根據政府規定停班地區將有以下處理：
1、會停止外送，並停止早餐，10:00開賣正餐。
2、營業時間/提供餐點可在app訂購單店查詢。
3、門市會張貼公告。
📌摩斯漢堡：調整門市營業時間
摩斯漢堡：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒，」
📌Popeyes炸雞：許昌店「7月24日暫停營業」
Popeyes炸雞許昌店直接宣布：「由於凱米颱風來襲，我們的餐廳7/24會暫停營業一天。」
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