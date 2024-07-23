獨／7-11店員是超人！開賣必勝客現烤披薩　官方證實：全新服務

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不可能超商店員真的都是超人吧！統一超商7-11服務除了能繳費、影印、寄件，店員結帳之餘還要會煮咖啡、泡手搖飲、烤番薯等技能，現在竟要開賣「必勝客現烤披薩和起司咔滋餅」！號稱必勝客現做美味的「帕瑪森披薩」有超級總匯、夏威夷兩種口味可選，「起司咔滋餅」則提供鐵板牛柳、明太子四重起司兩種口味，都可以在7-ELEVEN吃得到。
《NOWnews今日新聞》記者詢問台灣必勝客，獲得官方證實：「『必勝即享站』是必勝客與7-ELEVEN合作的全新服務，披薩會在必勝客現做、再直送7-ELEVEN，後續會再正式介紹，敬請期待。」
更查到7-11「必勝即享站」已悄悄於台北10間門市搶先開吃，包括：7-ELEVEN總部、臺醫東、圓泉、萬濠、紹興、華經、建陽、長星、真誠、千翔門市限店上架，選購還贈送原萃綠茶1瓶（580ml，數量有限，送完為止），有空快去朝聖吧。
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達美樂暑假本週限時優惠下殺42折，即日起至7月28日，外送、外帶開吃「2小披薩＋大可樂」399元，共有15種以上口味可任選，加送1.25L大可樂1瓶；想升級雙層起司夾心還「限時8折」只要加價64元就能爽吃。