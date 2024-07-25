房市持續火熱？台經院7月景氣預測　劉佩真曝6大利多、2大隱患

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劉佩真分析，在AI(台積電等半導體產業)話題、通膨預期等利多因素下，6月成屋交易量依舊維持高檔，然屋主惜售心態，導致供需失衡，但房價依舊持續推漲，導致增幅並未進一步向上攻堅。
合併上述原因，加上6月為預售屋交屋高峰，房市整體呈現價量齊揚。
進一步觀察六都買賣移轉件數，今年1~6月年增率27.6%。其中，南二都年增率約4成，主要受惠台積電群聚效應、小坪數低總樣態，讓買氣持續攀升，至於其餘四都的年增率也都在2成以上。
展望未來，在「股市高檔、新青安、經濟成長率轉佳、AI(台積電等半導體產業)、通膨、都更危老重建風潮」等六大利多下，整體房市信心度仍維持於一定的水準；但國內電價調漲牽動整體物價、房價持續高漲，不排除對房市產生排擠效應，且今年11月美國總統大選，其結果亦將牽動全球經濟變化，
劉佩真說，雖然房市買氣仍在、房價持續上漲，但目前「營建缺工、成本高漲問題」短期難解，加上國內碳費即將開徵，對於不動產開發商而言，難以掌握其營建成本，也將形成挑戰，因而如何掌握營建成本、施工品質，如何讓消費者買得起，將是不動產開發商需面對的問題。
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