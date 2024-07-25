颱風來襲！家中「氣密窗」擋不住咻咻風切聲　達人揭3大漏風真相

房價創新高！一堆喊「買房遙不可及」　達人破迷思：別想一次到位

▲雖有新青安利息補貼，但難以抑制房價的飆漲。（圖／NOWnews資料照）
▲雖有新青安利息補貼，但難以抑制房價的飆漲。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

全球房價不斷攀升，台灣自然也不例外，大多數民眾認為以現在的價格根本買不起，內政部發布今年第一季全國房價負擔能力指標，其中全國房貸負擔率為44.3％，季增1.64％、年增3.11％，續創歷史新高，房價負擔能力持續在「偏低」等級。全國房價所得比一舉躍上為10.35倍，也同樣寫下歷史新高紀錄，相當於民眾要不吃不喝超過10年才能買房，也因此讓國人對於買房一事感到希望渺茫。

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對此，房產達人「Lin's竹北房產筆記」表示，許多人會抱怨「房價那麼高，是要怎麼買得起房？」認為買房幾乎是遙不可及的夢想，但他認為有此想法的背後原因，「大多是因為他們期望買房能一次到位」，才會覺得買房是不可能的任務，甚至認為別人買得到房是仰賴家人資助，或是年薪動輒300、500萬元以上，但事實上並不然。

「Lin's竹北房產筆記」指出，透過「以小屋換大屋，慢慢換」方式，才是一般人房子可以越換越好的秘訣。他舉例，若是身上有著200萬的現金存款，雖說第一間房子的目標是買三房，但礙於現實離目標還有點距離，因此不妨改為買間地點不錯的兩房，可參考總價約800萬（自備款160萬＋貸款640萬）的兩房。數年後若再存下150萬，此時想買間總價1800萬的三房，雖150萬不足以支付購買三房的自備款，「但你可以賣掉既買的兩房，用以籌措資金。」

▲新青安貸款去年８月上路，統計至今年４月底為止，已吸引將近5萬人搶上車買房，累計核貸金額高達3644億元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新青安貸款去年８月上路，至今年6月底為止，已吸引超過6萬人搶上車買房。（示意圖／記者徐銘穗攝）
房產達人進一步說明，到時候原先買的兩房若漲到1000萬、貸款還剩下550萬，就能把兩房賣掉，這時身邊就有450萬（房價1000萬－房貸550萬）的現金。再加上150萬存款，總的就有600萬的資金可運用。他建議，可以拿360萬作為自備款，大約抓雜支40萬、100萬裝潢，剩下100萬留起來當作投資。

不過，專家也提醒，「使用這種類梭哈的方式買到1800萬的三房，你可不可接受」，因貸款將從兩房的640萬，翻倍為三房的1440萬，因此必須評估個人是否能負荷，會不會太沉重。他表示，倘若覺得負擔太沉重，「要嘛不要貸款貸那麼多，或是先用寬限期喘口氣，讓資金有時間回血。」
 

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