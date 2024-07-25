房價創新高！一堆喊「買房遙不可及」　達人破迷思：別想一次到位

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「Lin's竹北房產筆記」指出，透過「以小屋換大屋，慢慢換」方式，才是一般人房子可以越換越好的秘訣。他舉例，若是身上有著200萬的現金存款，雖說第一間房子的目標是買三房，但礙於現實離目標還有點距離，因此不妨改為買間地點不錯的兩房，可參考總價約800萬（自備款160萬＋貸款640萬）的兩房。數年後若再存下150萬，此時想買間總價1800萬的三房，雖150萬不足以支付購買三房的自備款，「但你可以賣掉既買的兩房，用以籌措資金。」
房產達人進一步說明，到時候原先買的兩房若漲到1000萬、貸款還剩下550萬，就能把兩房賣掉，這時身邊就有450萬（房價1000萬－房貸550萬）的現金。再加上150萬存款，總的就有600萬的資金可運用。他建議，可以拿360萬作為自備款，大約抓雜支40萬、100萬裝潢，剩下100萬留起來當作投資。
不過，專家也提醒，「使用這種類梭哈的方式買到1800萬的三房，你可不可接受」，因貸款將從兩房的640萬，翻倍為三房的1440萬，因此必須評估個人是否能負荷，會不會太沉重。他表示，倘若覺得負擔太沉重，「要嘛不要貸款貸那麼多，或是先用寬限期喘口氣，讓資金有時間回血。」