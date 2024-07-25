凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

颱風福勝亭「咖哩豬排定食196元」飯菜湯吃到飽！一風堂買一送一

▲凱米颱風停班停課開吃福勝亭豬排日優惠，「和風咖哩豬排定食」196元送白飯、高麗菜、味噌湯吃到飽；日本拉麵一風堂原訂南港CityLink店開幕「白丸元味買一送一」，延期至明（26）日舉辦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲凱米颱風停班停課開吃福勝亭豬排日優惠，「和風咖哩豬排定食」196元送白飯、高麗菜、味噌湯吃到飽；日本拉麵一風堂原訂南港CityLink店開幕「白丸元味買一送一」，延期至明（26）日舉辦。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

凱米颱風停班停課，颱風尾狂掃南台灣風雨漸強，連鎖品牌福勝亭今（25）日迎接每月豬排日活動，祭出一日限定「和風咖哩豬排定食」2份391元，換算成一套只要196元還送白飯、高麗菜、味噌湯吃到飽；而日本拉麵一風堂原訂在南港CityLink店開幕「白丸元味買一送一」優惠活動，確定延期至明（26）日週六舉辦。

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📌福勝亭：颱風「和風咖哩豬排定食」196元飯菜湯吃到飽
福勝亭每月豬排日優惠來了！雖然遇上凱米颱風停班停課、但優惠不暫停，7月今一日限定「和風咖哩豬排定食」2份391元，相當於一套「和風咖哩豬排定食」196元就能吃，對比原價現省69元，而且搭配日式醬菜及醋飲，還能開心享用店內白飯、高麗菜絲、味噌湯無限吃到飽，相當划算，等等晚餐就吃一波。

不過今凱米颱風雖已出海，但颱風尾狂掃南台灣風雨驚人，各地天氣情況不同，建議民眾覓食前還是考量安全狀況再出門，畢竟福勝亭豬排日優惠活動可是每個月都會有，鎖定《NOWnews今日新聞》幫大家即時掌握優惠訊息，8月再吃也可以。

▲原本220元和風咖哩豬排「貴了10元」，現已漲成230元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和風咖哩豬排定食原價一套230元，今一日限定2份391元，一套196元還送飯菜湯吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
📌一風堂「白丸元味買一送一」延期7/26
日本拉麵一風堂將於南港CityLink店開幕展開優惠活動，原訂首日「白丸元味買一送一」，確定延期至明（26）日週六11:00-22:00舉辦，（若有異動，營業時間以南港CityLink營業時間為準），限定前50組「買一送一」；7月26日至8月2日開幕首週，消費滿880元即贈「唐揚炸雞」兌換券一張。

提醒大家，開幕時發放號碼牌，須於現場依照排隊順序入場，脫離隊伍視同放棄資格；每張號碼牌可供2人使用，請於點餐系統上點選「白丸元味」2碗，並於結帳時同步出示號碼牌方可為您折抵其中一碗金額；僅限內用，不提供外帶或打包服務，不得補差額換其他款拉麵或料理；唐揚炸雞兌換券內用、外帶皆適用，消費滿額可累計。
一風堂 南港CityLink店 資訊
地點：南港CitLink C棟9F

▲台灣一風堂插旗板橋環球購物中心，今開幕白丸元味「拉麵買一送一」！38週年紀念全台優惠懶人包。Global Mall開跑「18週年慶」，板橋車站消費滿2000元最高送600元。（圖／台灣一風堂提供）
▲一風堂插旗南港CityLink，開幕「白丸元味買一送一」活動延期至7月25日。（圖／台灣一風堂提供）

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