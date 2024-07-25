巴黎奧運／詹皇率美國28日迎首戰！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

奧運足球／巴拉圭慘遭日本完勝！當地媒體痛批是「歷史性的大敗」

▲巴黎奧運足球項目，南美強權巴拉圭在腳做賽首戰交手日本，結果意外遭到0：5完敗，當地媒體痛批是「歷史性的大敗」。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運足球項目，南美強權巴拉圭在腳做賽首戰交手日本，結果意外遭到0：5完敗，當地媒體痛批是「歷史性的大敗」。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

巴黎奧運足球項目，小組賽在今（25）日凌晨提前開踢，球隊以23歲以下的U23球員組成，但各隊可以有3位超齡球員。日本全隊無超齡球員，交手南美強權巴拉圭，卻靠著中場三戶舜介的梅開二度，以5：0大比分完勝巴拉圭。而這意外的結果，讓巴拉圭當地媒體《VERSUS》痛批，是一場「歷史性的大敗」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲日本男足本屆和巴拉圭、馬利、以色列同為D組，如今大勝2004年雅典奧運銀牌巴拉圭，有機會以分組第1晉級。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男足本屆和巴拉圭、馬利、以色列同為D組，如今大勝2004年雅典奧運銀牌巴拉圭，有機會以分組第1晉級。（圖／美聯社／達志影像）
陷入10打11劣勢　成為慘敗關鍵

效力荷甲鹿特丹斯巴達的日本隊中場三戶舜介，在本場球賽開踢19分鐘後，率先在禁區獲得起腳射門機會，佯裝向右側上方球門進攻，卻突然轉向攻擊地面，讓巴拉圭球員反應不及，成功破門得分，為日本隊先馳得點。

僅1分落後的巴拉圭，依然還有追平機會，然而轉捩點發生在上半場的第25分鐘。巴拉圭中場Wilder Viera出腳截球時，刻意踩住日本球員右腳，結果被裁判認定惡意犯規，直接吞下紅牌，自此球隊陷入10打11人的劣勢

進入下半場後，日本隊順勢展開猛攻，三戶舜介在63分鐘完成梅開二度，「幸運7號」山本理仁69分鐘進球，甚至藤尾翔太在81、87分鐘連續進球，最終幫助日本以5：0完勝，如此懸殊的進球差距，也為預賽積分建立優勢

▲2024巴黎奧運足球項目，日本男足今（25)日凌晨出賽面對南美強權巴拉圭，結果日本隊小試身手，靠著除了效力荷甲鹿特丹斯巴達的前鋒齊藤光毅、中場三戶舜介發威，其中三戶舜介可說是球隊的靈魂，不但先進2球，加上賽事拉開後，山本理仁也進球，賽事尾段藤尾翔太進2球，最後以5:0大勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運足球項目，日本男足今（25)日凌晨出賽面對南美強權巴拉圭，結果日本隊小試身手，靠著除了效力荷甲鹿特丹斯巴達的前鋒齊藤光毅、中場三戶舜介發威，其中三戶舜介可說是球隊的靈魂，不但先進2球，加上賽事拉開後，山本理仁也進球，賽事尾段藤尾翔太進2球，最後以5:0大勝。（圖／美聯社／達志影像）
意外爆冷完敗　當地媒體痛批

在巴拉圭經歷慘敗後，當地媒體《VERSUS》報導形容，這是一場「歷史性的大敗」並批評比賽25分鐘時，Wilder Viera出腳所導致的紅牌犯規，是相當幼稚的行為

該媒體也指出，球隊完全喪失鬥志，邊鋒沒有帶球進攻的勇氣，導致巴拉圭沒能建立反攻的機會。即便巴拉圭以10人應戰日本隊的11人，但依然維持住1分落後，直到總教練試圖追分，將Marcelo Perez換下場，改由Kevin Parzajuk替補後，才導致球隊在防守端的全面退敗


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運足球／日本隊5:0狂勝巴拉圭！地主法國首戰過關擊敗美國男足

奧運足球／朝球員丟雜物、衝進場7次　球迷不滿足球爭議判決暴動

美國男籃奧運「先發5虎」大致底定！詹皇負責組織　Curry打無球

詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見　LBJ莞爾笑說：是時候了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生