奧運足球／巴拉圭慘遭日本完勝！當地媒體痛批是「歷史性的大敗」

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效力荷甲鹿特丹斯巴達的日本隊中場三戶舜介，在本場球賽開踢19分鐘後，率先在禁區獲得起腳射門機會，佯裝向右側上方球門進攻，卻突然轉向攻擊地面，讓巴拉圭球員反應不及，成功破門得分，為日本隊先馳得點。
僅1分落後的巴拉圭，依然還有追平機會，然而轉捩點發生在上半場的第25分鐘。巴拉圭中場Wilder Viera出腳截球時，刻意踩住日本球員右腳，結果被裁判認定惡意犯規，直接吞下紅牌，自此球隊陷入10打11人的劣勢。
進入下半場後，日本隊順勢展開猛攻，三戶舜介在63分鐘完成梅開二度，「幸運7號」山本理仁69分鐘進球，甚至藤尾翔太在81、87分鐘連續進球，最終幫助日本以5：0完勝，如此懸殊的進球差距，也為預賽積分建立優勢。
意外爆冷完敗 當地媒體痛批
在巴拉圭經歷慘敗後，當地媒體《VERSUS》報導形容，這是一場「歷史性的大敗」，並批評比賽25分鐘時，Wilder Viera出腳所導致的紅牌犯規，是相當幼稚的行為。
該媒體也指出，球隊完全喪失鬥志，邊鋒沒有帶球進攻的勇氣，導致巴拉圭沒能建立反攻的機會。即便巴拉圭以10人應戰日本隊的11人，但依然維持住1分落後，直到總教練試圖追分，將Marcelo Perez換下場，改由Kevin Parzajuk替補後，才導致球隊在防守端的全面退敗。
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